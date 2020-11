Hol vannak és mire jók az arcüregek?

Az arcüregek feladata, hogy segítsenek nyirkosan tartani a beáramló levegőt, emellett olyan váladékot is termelnek, mely a levegő megszűréséhez járul hozzá. Emellett a koponya ellenállóképességét is növelik, és a hangképzésben is szerepet játszanak. Az arcüregek a homloknál, az orrnál és az orr két oldalán, az orcáknál helyezkednek el. A gyermekeknél nagyjából 5 éves korra alakulnak ki röntgenfelvételen is jól láthatóvá az arcüregek.

Azarcüreggyulladásmagas lázzal jár

Mitől lesznek betegek az arcüregek?

Az arcüregek belső felét borító nyálkahártya, illetve az üregeket az orrjárattal összekötő vezetékek begyulladhatnak, megduzzadhatnak, így a levegő sem tud megfelelően áramlani, és az arcüregben megnő a nyomás, a váladék is felgyülemlik, ezek együttesen pedig igen kellemetlen fejfájást okozhatnak.

Az arcüreggyulladás kezelése A kezelés célja az orrmelléküregekből a baktériumok kiirtása és a gyulladásos izzadmány szabad lefolyásának biztosítása. Hogyan tisztíthatjuk meg az orrmelléküreget?

Az arcüreggyulladás (mely érintheti az egyes üregeket külön-külön, de együttesen is) hátterében állhat fertőző betegség, de allergiás reakció, szénanátha is. Az arcüregek elhelyezkedése miatt gyulladt fog vagy a felső állkapocs betegsége is okozhat arcüreggyulladást, hiszen az üregeken keresztül a kórokozók erre a területre is eljuthatnak. Meglehetősen ritkán gombásfertőzésvagy az érintett területen kialakuló tumor is okozhat arcüreg-gyulladásos tüneteket.

Mik az arcüreggyulladás tünetei?

A betegség tünetei közé tartozik a tompa, nyomó, erőteljes fejfájás, az érintett terület kipirosodása, megduzzadása, és érzékennyé válása. Afájdalomintenzívebbé válhat a fej mozgatásával, felkeléskor vagy lefekvéskor, amikor az arcüregekre nehezedő nyomás megváltozik. Egyéb jellegzetes tünetek az általános rosszullét, a láz, hidegrázás, az izomfájdalom, a nagy mennyiségű, sárgás-zöldes orrváladék, a köhögés, a nyirokcsomók megduzzadása, a fül- és állkapocsfájdalom.

A legtöbb esetben az arcüreggyulladással összefüggő fejfájás ellen nem kell gyógyszert szedni, hiszen annak hátterében vírusok állnak. A pihenés, a sok folyadék és a tünetek csökkentésére szolgáló gyógyszerek (pl. fájdalomcsillapítók) mellett a levegő nyirkosan tartása is segíthet a gyorsabb gyógyulásban. Azonban ha magas láz, zavarodottság, vagy az érintett terület súlyos duzzanata is fennáll, esetleg a tünetek több mint egy hétig eltartanak, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz!