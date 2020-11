A károsodott orrnyálkahártya figyelmeztető jelei

Megfázás esetén elindul a kapkodás

Amikor a hűvös, őszi időben megfázunk, vagy náthásak leszünk, azonnal gyors megoldásokat és hatékony kezelési módokat keresünk a kellemetlen tünetek megszüntetésére. A cél a mihamarabbi gyógyulás, és az, hogy véget vessünk a szenvedésünknek. De gyakran nem vagyunk elég türelmesek a felépüléshez, siettetni akarjuk a folyamatokat, és nem feltétlenül tartjuk be az orvosi utasításokat. Sok esetben pedig el sem jutunk a szakorvoshoz, hanem magunk próbáljuk kezelni a problémát. Ezzel azonban komoly veszélynek tesszük ki magunkat, a légutakat és az nyálkahártyánkat is.

A tüsszögést és a folyamatos orrfolyást állandó orrfújás követi, majd pedig eldugul az orrunk, tovább nehezítve az életünket. Mivel a légzés korlátozottsága a mindennapjainkra is rányomja a bélyegét, azonnali megoldásként a legtöbben az orrcseppek és orrspray-k felé fordulnak. Ezek a nyálkahártya-lohasztó szerek általában könnyen, recept nélkül beszerezhetők, és villámgyorsan képesek elhozni az enyhülést. A gond akkor kezdődik, amikor a betegtájékoztatóban leírtak ellenére 7-10 napnál is tovább alkalmazzuk ezeket a készítményeket.

Hogyan károsodhat az orrnyálkahártyánk?

A könnyen jött, de csak ideig-óráig tartó tünetmentességéért komoly árat kell fizetnünk. Egyes készítmények javallati időn túli használata ugyanis tartósabb orrdugulást és gyógyszerfüggőséget okozhat, valamint kiszáríthatja, mi több, tönkre is teheti az orrnyálkahártyát. Ha az orrdugulást nem egy felső légúti megbetegedés okozza, akkor az orrcseppek meghatározott alkalmazási idején belül a problémának el is kellene múlnia. Ha azonban nincs változás, vagy ha már nem is vagyunk betegek, de az orrunk még mindig bedugul, könnyen lehet, hogy orrcseppfüggővé váltunk.

A megfázás kellemetlen tünetei pokollá tehetik a betegek életét, néhány nap után azonban rendszerint maradéktalanul megszűnik a probléma. Olykor viszont a kínzó orrpanaszok hosszabb távon is fennmaradnak, így érdemes kicsit jobban utánajárni a lehetséges kiváltó okoknak. Mi az idült orrnyálkahártya-gyulladás?

Sajnos sok esetben előfordul, hogy valaki nem csak az előírt ideig, hanem hónapokon, vagy akár éveken át folyamatosan orrspray-t alkalmaz azért, hogy fenn tudja tartani a szabad orrlégzését. Fontos, hogy ilyenkor felismerjük ezeket a jeleket, ha ugyanis már úgy érezzük, meggyógyultunk, és csak az orrdugulás maradt hátra, nem segít, ha tartósan orrcseppel kezeljük magunkat. Ebben az esetben érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni. Az orrüreg elhúzódó betegségeinek feltérképezése és kezelése ugyanis minden esetben fül-orr-gégész feladata!

Elhúzódó allergia áll a háttérben? Előfordulhat, hogy az állandó orrdugulás és egyéb, megfázáshoz társított tünetek mögött valójában egy fel nem ismert allergia áll. Érdemes allergiatesztet végeztetni, hogy kiderüljön, nem az allergiához köthetők-e a beteg panaszai. Így meg lehet állapítani, mi okozza a tüneteket, és elindulhat a kezelés is. Ha kiderül, hogy allergiás megbetegedés áll az állandó légzőszervi problémák mögött, melyek allergia elleni készítményekkel kezelhetőek, akkor jó eséllyel az orrdugulás is magától megszűnik majd.

Mik az orrnyálkahártya károsodásának jelei?

Az orrnyálkahártya károsodása esetén gyulladás alakulhat ki, amelyet spontán vérzés kísérhet. Ebben az esetben fontos, hogy fül-orr-gégész szakorvos azonosítsa a betegséget, valamint az azt kiváltó kórokozót, és kiválassza az alapbetegség kezeléshez szükséges gyógyszert. Mivel az orrnyálkahártya károsodásának szövődményei lehetnek, nem szabad félvállról venni a probléma tüneteit.

Az orrnyálkahártya-károsodás esetleges következményei között tartják számon az orrnyálkahártya-sorvadást, az orrmelléküreg- és a középfülgyulladást, de akár egy orrpolip is okozhat elzáródást. Ha könnycsatorna-elzáródás alakul ki, szemészeti műtétre is szükség lehet. Vagyis fontos kivizsgáltatni, mi áll az orrdugulás hátterében, mert elképzelhető, hogy valamilyen komolyabb és súlyosabb fül-orr-gégészeti elváltozásról van szó. Ez lehet akár egy fel nem ismert polip, orrsövényferdülés, vagy éppen krónikus orrmelléküreg-gyulladás is. Sok esetben ezek kezelésével az állandó orrdugulást szintén meg tudjuk megszüntetni. Ha a beteg mihamarabb személyre szóló terápiában részesül, és a panaszait eredményesen kezelik, megelőzhető az orrcseppfüggőség kialakulása, ezzel együtt pedig az orrnyálkahártya károsodása is.