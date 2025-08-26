Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
„Fájnak a térdeim” – Mi állhat a panaszok hátterében?

P.L.
Szerző P.L.

A térdfájdalmak kiváltó okai változatosak lehetnek: erőltetés, trauma, vagy akár autoimmun betegségek is állhatnak a háttérben.

A térdfájdalom gyakori probléma, amely életkortól és életmódtól függetlenül bárkinél jelentkezhet. 

Porckopás és ízületi gyulladás

A porckopás az egyik leggyakoribb ok, amikor az ízületi porc folyamatos igénybevétel vagy örökletes hajlam miatt elvékonyodik, és a csontvégek megfelelő párnázás nélkül mozognak egymáson, ami fájdalomhoz és gyulladáshoz vezethet. A túlsúly, helytelen cipőviselés és életmódi tényezők felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A rheumatoid arthritis azonban egy autoimmun eredetű gyulladásos betegség, amely több ízületet is érinthet, és súlyos fájdalommal, duzzanattal jelentkezik.

Nyáktömlőgyulladás

A nyáktömlő gyulladása (bursitis) akkor alakulhat ki, ha a térd körüli nyáktömlők gyulladásba kerülnek, például ismétlődő nyomás vagy sérülés miatt. Ennek jelei lehetnek a térd alatt jelentkező duzzanat, melegség, nyomásérzékenység, és mozgáskorlátozottság.

Sport- vagy túlterhelés okozta elváltozások – szalagsérülés, porcleválás, futótérd

A térdet érő sportolással összefüggő sérülések, mint például a szalagsérülések vagy meniszkusz-szakadás („porcleválás”) gyakran következnek be hirtelen csavarodás, ütés vagy túlzott terhelés hatására. Ezek akár műtéti beavatkozást is igényelhetnek. A futótérd kifejezés az inak gyulladására utal, mely túlfutás, helytelen technika, vagy túlzott terhelés következménye lehet, jellemző tünete a fájdalom és duzzanat.

Degeneratív elváltozások, meniszkuszsérülés

A meniszkuszsérülés lehet akut traumából fakadó (pl. sportbaleset), de előfordulhat degeneratív jelleggel is, különösen idősebb korban, elhízás vagy ízületi kopás esetén. A térdfájdalom és duzzanat, valamint a mechanikus tünetek (kattanás, elakadó ízület) gyakori jelei ezeknek az elváltozásoknak.

Egyéb lehetséges okok

A Mayo Clinic szerint a térdfájás oka lehet még például lupus, köszvény, Baker-ciszta, csonttörések vagy elmozdulások, fertőzések, és porcfelszíni elváltozások. Ezek külön figyelmet igényelnek, hiszen akut és potenciálisan súlyos állapotokat is takarhatnak.

Egy férfi a fájó térdét fogja.
Bárkit érinthet a térdfájdalom. Fotó: Getty Images

Mit lehet tenni? Kezelések és életmódbeli tanácsok

A legtöbb térdfájás esetén először konzervatív kezelést javasolnak:

  • Pihenés, jegelés, kompresszió, felpolcolás — különösen akut sérülés esetén.
  • Gyulladáscsökkentő nem szteroid gyógyszerek, orvosi javaslat alapján.
  • Fizikoterápia, célzott erősítő és mozgásterápiás gyakorlatok az izmok erősítésére.
  • Testsúlycsökkentés túlsúly esetén, ami csökkenti a térd terhelését.
  • Rugalmas rögzítők bizonyos esetekben támogatást nyújthatnak.
  • Oktatás, öngondoskodás és életmódváltás — ezek kulcsfontosságúak a hosszú távú fájdalomkezelésben és a visszatérés megelőzésében.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Orvosi vizsgálat szükséges, ha:

  • a fájdalom akut, erős, vagy komolyan gátolja a napi tevékenységeket,
  • olyan sérülés történt (pl. baleset, súlyos ütés), amely mozgásképtelenséget, duzzanatot vagy instabilitást okozott,
  • a tünetek tartósan fennállnak, vagy konzervatív kezelés nem hoz javulást,
  • vannak fertőzésre, gyulladásra (piros, forró, duzzadt térd), vagy más betegségekre utaló jelek (pl. láz, több ízület érintettsége).

Súlyos esetekben – például porcleválás, meniszkusztörés vagy instabilitás — sebészeti beavatkozás, MRI vagy ortopédiai konzultáció is szükségessé válhat

