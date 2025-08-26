„Fájnak a térdeim” – Mi állhat a panaszok hátterében?

A térdfájdalom gyakori probléma, amely életkortól és életmódtól függetlenül bárkinél jelentkezhet.
Porckopás és ízületi gyulladás
A porckopás az egyik leggyakoribb ok, amikor az ízületi porc folyamatos igénybevétel vagy örökletes hajlam miatt elvékonyodik, és a csontvégek megfelelő párnázás nélkül mozognak egymáson, ami fájdalomhoz és gyulladáshoz vezethet. A túlsúly, helytelen cipőviselés és életmódi tényezők felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A rheumatoid arthritis azonban egy autoimmun eredetű gyulladásos betegség, amely több ízületet is érinthet, és súlyos fájdalommal, duzzanattal jelentkezik.
Nyáktömlőgyulladás
A nyáktömlő gyulladása (bursitis) akkor alakulhat ki, ha a térd körüli nyáktömlők gyulladásba kerülnek, például ismétlődő nyomás vagy sérülés miatt. Ennek jelei lehetnek a térd alatt jelentkező duzzanat, melegség, nyomásérzékenység, és mozgáskorlátozottság.
Sport- vagy túlterhelés okozta elváltozások – szalagsérülés, porcleválás, futótérd
A térdet érő sportolással összefüggő sérülések, mint például a szalagsérülések vagy meniszkusz-szakadás („porcleválás”) gyakran következnek be hirtelen csavarodás, ütés vagy túlzott terhelés hatására. Ezek akár műtéti beavatkozást is igényelhetnek. A futótérd kifejezés az inak gyulladására utal, mely túlfutás, helytelen technika, vagy túlzott terhelés következménye lehet, jellemző tünete a fájdalom és duzzanat.
Degeneratív elváltozások, meniszkuszsérülés
A meniszkuszsérülés lehet akut traumából fakadó (pl. sportbaleset), de előfordulhat degeneratív jelleggel is, különösen idősebb korban, elhízás vagy ízületi kopás esetén. A térdfájdalom és duzzanat, valamint a mechanikus tünetek (kattanás, elakadó ízület) gyakori jelei ezeknek az elváltozásoknak.
Egyéb lehetséges okok
A Mayo Clinic szerint a térdfájás oka lehet még például lupus, köszvény, Baker-ciszta, csonttörések vagy elmozdulások, fertőzések, és porcfelszíni elváltozások. Ezek külön figyelmet igényelnek, hiszen akut és potenciálisan súlyos állapotokat is takarhatnak.
Mit lehet tenni? Kezelések és életmódbeli tanácsok
A legtöbb térdfájás esetén először konzervatív kezelést javasolnak:
- Pihenés, jegelés, kompresszió, felpolcolás — különösen akut sérülés esetén.
- Gyulladáscsökkentő nem szteroid gyógyszerek, orvosi javaslat alapján.
- Fizikoterápia, célzott erősítő és mozgásterápiás gyakorlatok az izmok erősítésére.
- Testsúlycsökkentés túlsúly esetén, ami csökkenti a térd terhelését.
- Rugalmas rögzítők bizonyos esetekben támogatást nyújthatnak.
- Oktatás, öngondoskodás és életmódváltás — ezek kulcsfontosságúak a hosszú távú fájdalomkezelésben és a visszatérés megelőzésében.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Orvosi vizsgálat szükséges, ha:
- a fájdalom akut, erős, vagy komolyan gátolja a napi tevékenységeket,
- olyan sérülés történt (pl. baleset, súlyos ütés), amely mozgásképtelenséget, duzzanatot vagy instabilitást okozott,
- a tünetek tartósan fennállnak, vagy konzervatív kezelés nem hoz javulást,
- vannak fertőzésre, gyulladásra (piros, forró, duzzadt térd), vagy más betegségekre utaló jelek (pl. láz, több ízület érintettsége).
Súlyos esetekben – például porcleválás, meniszkusztörés vagy instabilitás — sebészeti beavatkozás, MRI vagy ortopédiai konzultáció is szükségessé válhat