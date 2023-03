Napi 6 óránál többet ülsz? Akkor ezt látnod kell, mert nagyon fontos!

Nem titok, hogy a laptop fölé görnyedve ülőmunkát végezni nem éppen ideális az emberi test számára, hiszen egész nap bámuljuk a képernyőt és a hátunk természetellenes helyzetben van.

Most Dan Go, a High Performance Founder fitnesszel foglalkozó cég vezérigazgatója figyelmeztetést adott ki minden irodai és ülő munkát végzőnek.

Ebben a testhelyzetben dolgozunk szinte egész nap (Foto: Dan Go / Twitter)

Dan a Twitteren osztott meg egy megdöbbentő röntgenfelvételt, amelyen egy ember csontváza látható, amint a laptopja előtt ül. A képen ember ember csontváza látszik, ahol gerince a hát alsó részétől a nyakáig görbül.

"Ha naponta több mint 6 órát ülsz a gép előtt, akkor olvasd el ezt" - írta a fitnesz tanácsadó, majd kifejtette, hogy a hosszú ideig tartó ülés rossz testtartáshoz, súlygyarapodáshoz, valamint nyak-, váll- és derékfájáshoz vezethet.

Dan Go arra is figyelmeztetett minden ülő munkát végzőt, hogy a fenti tünetek növelheti a mentális egészségügyi zavarok (például a depresszió és a szorongás) kialakulásának kockázatát is.

"Az ülés az új dohányzás" - tette hozzá a szakember, és bár azt gondolhatnánk, hogy ez túlzás, néhány tanulmány bebizonyította, hogy ez bizony így van.

Talán te is emlékszel még az Emma nevű életnagyságú robot emberre, akit a tudósok mintáztak a távoli jövőre levetítve. Ebben a kísérletben egy szakértői csoport több mint 3000 franciaországi, németországi és brit munkavállaló körében végzett felmérés alapján készítette el azt a jövőképet, amelyből kiderült, hogy az ülőmunkát végző munkavállalók jelentős része számos egészségügyi problémától szenved, többek között szem- és hátfájástól és migréntől.

Sokkoló: a jövő női irodai dolgozója így fog kinézni

Ezen információk felhasználásával a kutatók létrehozták Emmát - egy olyan nő modelljét, akinek állandóan görnyedt a háta, visszeres lábai és véreres szemei vannak.

A megvalósítást sokan sértőnek gondolták, de a kutatók munkamódszerei igazolták, hogy ha az emberek nem változtatnak az életmódjukon, akkor a jövőben így fognak kinézni.

A Mayo Clinics által végzett kutatásban a tudósok 13 tanulmány elemeztek, amiben az ülőmunka mellett különböző akitivitási szinteket hasonlítottak össze. A kutatás végén arra a következtetésre jutottak, hogy akik nyolc óránál többet ülnek fizikai aktivitás nélkül azok között megnőtt a szív- és érrendszeri betegségek és a rák kockázata. A halálozás kockázata pedig hasonló volt, mint az elhízás és a dohányzás esetében.

A hát és gerincfájdalom gyakori az ülő munkát végzőknél (Foto: Gettyimages)

A jó hír az, hogy az elemzés azt is megállapította, hogy a napi 60-75 perc mérsékelten intenzív fizikai aktivitás ellensúlyozta a tartós monitor előtt ülés hatásait.

Szerencsére jó pár aktív gyakorlat beépíthető a mindennapi életünkbe, nemrég írtunk is erről itt.

A fitnesz-vezérigazgató szerint "A kalóriaégetés, az egészség javításának és a krónikus fájdalmak enyhítésének egyik legalulértékeltebb módja az, ha egyszerűen többet sétálunk. A napi 8-10 ezer lépés megtétele segíthet visszafordítani a hosszú ideig tartó ülés hatásait".

Ha te is kézbe szeretnéd venni az egészségedet és ülő munkát végzel, akkor iktass be a napjaidba egy kis sétát, és néhány olyan nyújtó gyakorlatot, amivel segíthetsz a terhelt gerinceden, hátadon, nyakadon és vállaidon.

Végül is nem akarod úgy végezni, mint szegény Emma ugye?

