Mit tehetünk a fájdalmas bütyökkel?

A köznyelvben bütyökként emlegetett hallux valgus az egyik leggyakoribb lábfejdeformitás. A nagylábujj alappercének kinövése egyes becslések szerint körülbelül minden harmadik embert - leggyakrabban nőket - érint valamilyen formában. Bütyökről akkor beszélünk, ha az első lábközépcsont kifelé fordul, a nagylábujj pedig befelé, a többi lábujj felé mutat.

Sokan küzdenek bütyökkel, ami nem csak esztétikai probléma. Fotó Getty Images

Kialakulásának leggyakoribb oka a lábfej formájához egyáltalán nem alkalmazkodó, szűk és merev cipők viselése, amelyekben gyakorlatilag összepréselődik a lábfej és a lábujjak. A nagylábujj ilyenkor a többihez, olykor azok felé vagy alá szorul, melynek következtében a metatarsophalangealis (lábközép-lábujj) ízület megnyúlik, és idővel deformálódik.

Kik számíthatnak bütyökre?

Okozhatja genetikai hajlam is, mivel lábfejünk típusát - alakját és szerkezetét - örökletes tényezőknek köszönhetjük, és egyes típusok esetén nagyobb a bütyökképződés esélye. Az alacsony boltozat és a laza ízületek például növelik kialakulásának kockázatát, míg a lábközépfej (az első lábközépcsont tetejének) alakja szintén befolyásoló tényező. Ha túl kerek, akkor az ízület kevésbé stabil, és nagyobb rá az esély, hogy deformálódik, ha például huzamosabb ideig keskeny orrú cipőbe szorítjuk - részletezi témával foglalkozó írásában a health.harvard.edu. Az is súlyosbíthatja a problémát, ha valaki kizárólag magas sarkút hajlandó viselni, mert ilyenkor a testsúly előre tolódik, a lábujjak előrecsúsznak, és a cipő orrába szorulnak. Nem véletlen, hogy a bütyök előfordulása tízszer gyakoribb nőknél, mint a férfiaknál.

A bütyök kialakulását nem minden esetben lehet megakadályozni, de zsugorítására léteznek természetes és hatékony módszerek. Amikor csak tehetjük, járjunk mezítláb, de a jegelés is segíthet enyhíteni a fájdalmat és a gyulladást. Részletek!

Akik foglalkozásukból adódóan sokat, vagy gyakorlatilag egész nap állnak - mint a tanárok, az ápolók vagy a felszolgálók -, hajlamosabbak a bütyökképződésre. Ugyanígy például a balett-táncosok is: lábaik - nem csak lábfejük - több szempontból is fokozott és súlyos megterhelésnek vannak kitéve. A nőknél terhesség alatt nagyobb eséllyel alakulhat ki bütyök, mivel a hormonális változások fellazítják a szalagokat és "ellapítják" a lábat. A bütyök gyakran ízületi gyulladással társul, amely károsítja az ízületi porcokat is.

Ezen lábfejdeformitás súlyosságának megállapításához általában röntgenfelvételt készítenek, és megmérik, hogy a lábfej egyes csontjai milyen szöget zárnak be, különös tekintettel az első lábközépcsont és a nagylábujj közötti szögre (HVA, hallux valgus angle), valamint az első és a második lábközépcsont által bezárt szögre. Előbbi esetében a normálérték felső határa 15 fok, utóbbi esetében 9 fok.

Így kezelhető a bütyök

A hallux valgus kezelése súlyosságától függően változik. Hacsak nincs olyan fokú deformitás, amit már csak műtéti úton lehet korrigálni, és amely folyamatos fájdalommal jár, elég lehet egy megfelelő - széles, rugalmas talpú, lábat alátámasztó és a lábujjak mozgását lehetővé tevő - lábbeli viselése, ami egyenletes súlyeloszlást biztosít. E célra alkalmasak lehetnek a kényelmes sport- és a puha bőrcipők, szandálok. Nem baj, ha a cipő nem teljesen lapos, sőt, az az optimális, ha minimális - pár centis - sarka vagy talpa van.

Amikor a kényelmes lábbelik már nem bizonyulnak elegendőnek, ki lehet próbálni a patikákban és orvosi segédeszközöket forgalmazó boltokban kapható különféle cipőbetéteket, bütyökvédőket, bütyök- vagy lábujjkorrigáló eszközöket, amelyekkel enyhe deformitások esetén javulás érhető el. Előfordulhat, hogy a deformitás állandó kellemetlenséggel és fájdalommal jár, ilyenkor a szakszerű kezelés segíthet: gyógytorna, ultrahangos kezelés, masszázs, és amennyiben szükséges, kiegészítő gyógyszeres - vagy akár injekciós - gyulladáscsökkentő kezelés. Ha elhanyagoljuk a bütyköt - rossz esetben több bütyköt -, komoly és tartós egészségügyi károkat okozhatunk magunknak, ezért érdemes minél előbb orvoshoz fordulni a problémával.

Miért veszélyes, ha elhanyagoljuk?

Az MTP ízület - metatarsophalangealis ízület - segíti a lábfejünkre nehezedő testsúly arányos eloszlását. A csontok, az inak és az ínszalagok kritikus találkozásánál kialakuló bütyök károsíthatja a lábujjakat. Kalapácsujj kialakulásához is vezethet: ez olyan lábfejbetegség, melynek során (leggyakrabban) a második vagy harmadik lábujj a középízületből felfelé hajlik. A folyamatos nyomás miatt lábkörmeink benőhetnek, lábujjaink alján és a talpunkon pedig kalluszok - megvastagodott bőrfelületek - alakulhatnak ki. Ha testsúlyunkat igyekszünk nem a fájós nagylábujjunkra terhelni, akkor mozgásunk idővel megváltozik, és lábfejünk egyéb részeit terhelve nehezebbé válik a járásunk. Ez különösen idősebb korban járhat látványos változással.