A bakteriális hüvelyfertőzést leggyakrabban nem kívülről érkező kórokozók okozzák, hanem olyankor alakul ki, amikor a hüvelyflórában lévő baktériumok természetes egyensúlya valamilyen okból felborul: ahogy csökken a védő Lactobacillusok száma, felgyorsul a kórokozók elszaporodása. A kiújulásra hajlamos fertőzésre bőséges, híg, szürkésfehér színű, kellemetlen, halszagú hüvelyváladék, ritkábban pedig kivörösödés vagy fájdalom hívhatja fel a figyelmet.

Az egészséges hüvely enyhén savas pH-jának lúgos irányba való eltolódásához leggyakrabban a túlzásba vitt tisztálkodási szokások, antibiotikumkúra, bizonyos betegségek – például cukorbetegség, alkoholizmus – nem megfelelő öltözködés vagy a gyakori partnercsere vezethet. A megelőzés érdekében érdemes időnként kúraszerűen hüvelyflóra-regeneráló kezeléseket folytatni, amelyekkel a már kialakult enyhébb fertőzések is kezelhetőek. Ha az állapot súlyosabbá válik, minden esetben nőgyógyász által felírt, helyileg alkalmazható, antibiotikumos terápiára van szükség.

A hüvelyszárazság következményei

A hüvelyszárazság kialakulásának elsődleges oka az ösztrogén hormon termelődésének csökkenése a női szervezetben. Ez jellemzően a változókorral összefüggő folyamat, de például a szülés után, a szoptatási időszakban, fogamzásgátlók szedése mellett ugyancsak tapasztalható, továbbá tartós stressz, erős trauma vagy bizonyos műtétek – például petefészek eltávolítása –, illetve daganatos betegségekre alkalmazott kezelések is okozhatják.

A hüvelyben tapasztalható feszülő, égő érzés nemcsak a szexuális, de a hétköznapi tevékenységeket is megnehezítheti. Fotó: Getty Images

A viszkető, feszülő, kellemetlen érzéssel, és fokozott sérülékenységgel járó állapot nem csupán a szexuális életet befolyásolja negatívan, de a fájdalmas tünetek a hétköznapi tevékenységekre is kihatnak. Ráadásul a hüvelyszárazság hatására megváltozik a sav-bázis egyensúly is, ami kedvez a különféle kórokozók elszaporodásának, ezáltal megnő a bakteriális fertőzések kialakulásának kockázata nemcsak a hüvelyben, hanem a húgyutakban is. Gyakrabban alakulhat ki sürgető vizelési inger, égő fájdalommal járó vizeletürítés és inkontinencia.

Hatékonyan enyhíthető

A hüvelyszárazság kezelését mindig a probléma súlyosságához kell igazítani. A szexuális életet megkönnyíthetik a különböző síkosítószerek, azonban ezek hatása nem tartós. Súlyosabb fokú hüvelyszárazság esetén érdemes nőgyógyászhoz fordulni, aki egyénre szabottan ajánlhat például különböző ösztrogéntartalmú gyógyszeres kezeléseket – szájon át szedhető, vagy helyileg alkalmazható változatban –, de felmerülhet az intim lézeres kezelés is. Az eljárással fokozódik a szövetek vérellátása, a hüvelyfal vastagsága, gyorsul a regenerálódás és megindul a hüvelycsatorna szöveteiben a természetes nedvességet növelő kollagénképződés.

A patikában vény nélkül is elérhetőek olyan hormonmentes készítmények, amelyek igazoltan hatásosak a kellemetlen panaszok enyhítésében. Ilyenek lehetnek például a magas vízmegkötő tulajdonságú hialuronsavat, emellett ápoló és regeneráló hatású természetes eredetű összetevőket tartalmazó helyi hatású készítmények, amelyek – hormonmentesen – képesek újra nedvességgel feltölteni a hámszöveteket. Ezáltal javul a hüvely tónusa, tápanyagellátása, így az ismét síkosabbá és rugalmasabbá válik.

Mivel az irritáló szárazság gyakran nemcsak a hüvelyben, hanem a szeméremtájékon is kellemetlen tüneteket okoz, ezért érdemes a kipirosodott, sérült hámot is ápolni. Javasoltak például a hialuronsav-, valamint a szilikontartalmú krémek, amelyek hidratálják és erősítik a szöveteket, valamint a felszínen vékony filmréteget képezve védik a bőrt a testnedvek irritáló hatásaitól.