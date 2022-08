Csomó a mellben: nem csak rákot jelezhet

Amennyiben valaki csomót érez a mellében, akkor egyből felvetődik a rákos megbetegedés lehetősége. Sajnos az egész világon évről évre nő a mellrákosok száma, ezért is fontos a rendszeres orvosi-és önellenőrzés (a hónalj területénél is), hiszen az idejében felismert probléma a túlélés záloga. Éppen ezért, ha a vizsgálat során elváltozásokat észlelünk, főleg ha az emlő véres váladékozásával, ekcémaszerű kiütések megjelenésével és az itt lévő bőr behúzódásával társul, akkor az igen komoly figyelmeztető jel lehet, ami mielőbbi kezelést igényel. (Érdekes, hogy az esetek többségében a csomó fájdalmatlan).

Amennyiben a családban előfordult már hasonló megbetegedés, hormonkezelést kaptunk, vagy elmúltunk már 40 évesek, akkor a rizikó meghatványozódik, ezért a rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen. A mellrák kezdeti stádiumban ma már akár 100 százalékban gyógyítható – ismertette Dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza.

Ijesztő, amikor kisebb-nagyobb csomót vagy csomókat tapintunk ki a mellünkben. Fotó

Lipóma is lehet

A mellben lévő zsírcsomóval számtalan nőt rémít meg, ugyanis nagyon könnyű összekeverni a rosszindulatú elváltozásokkal. Ám a lipóma főleg fájdalmas csomóként jelentkezik, mely a zsírszövetből indul ki, és a test bármely részén kialakulhat. Lassú növekedést mutat és a bőr alatt könnyen elmozdítható. Fontos, hogy kizárható legyen az esetleges rákos megbetegedés esélye, ezért célszerű ultrahanggal, esetleg szövettani vizsgálattal megbizonyosodni az elváltozás természetéről.

Sokszor egy ciszta okoz riadalmat

A folyadékkal telt csomó főleg menopauza táján és menstruáció előtt alakul ki, amikor nagymértékű hormonális változások zajlanak a testben. Méretüket tekintve igen változatos képet mutatnak, és az esetek többségében nyomásra érzékenyek, esetleg fájdalmasak lehetnek. Akár mindkét mellben megjelenthetnek, és a mintavétel után sokszor eltávolítják. Sajnos a probléma kiújulhat.

Fibroadenoma a fiataloknál gyakori

A fiatalabb korosztály tagjainál főleg a mell rostos kötőszövetének burjánzása jelentkezik csomók formájában. Az elváltozás kerek, élesen körülhatárolható, elmozdítható és fájdalmatlan. Bár kezelést nem mindig igényel, műtéttel gyorsan eltávolítható – mondta dr. Lőrincz Ildikó.

Terhesség és szoptatás alatt is megjelenhetnek csomók

Várandósság és szoptatás során még nagyobb eséllyel lehet kitapintani kisebb-nagyobb csomókat a mellben. Terhesség alatt a test felkészül a szoptatásra, így a tejmirigyek megduzzadnak, és az emlők csomóssá, duzzadttá, nehézzé válnak.

Szoptatáskor – főleg az első pár hétben, amikor még nem áll be a kereslet/kínálat egyensúlya – gyakori, hogy igen fájdalmas csomók jelennek meg. Ezeket egy vagy több tejcsatorna elzáródása okozza, amit sok esetben hőemelkedés, láz is kísér, valamint az érintett terület vörössé, meleggé válik. Ekkor általában elég hideg vizes borogatás, szoptatás utáni fejés, gyakoribb mellre tétel, ám előfordulhat, hogy antibiotikumos kúrára, illetve műtéti feltárásra is szükség lesz.

Hitek és tévhitek a mellről és a mellrákról

Az emlő nem csak orvosi szempontból fontos „szerv”, hanem - mint a nőiesség szimbóluma - számos érzelmi, lelki kérdéssel is kapcsolatos. Talán emiatt is kering a nők rettegett betegsége, az emlőrák körül annyi mendemonda. Összegyűjtöttük a leggyakoribb tévhiteket!

Önvizsgálat menete

A mell önvizsgálatát menstruációt követően érdemes elvégezni, mivel előtte az emlők duzzadtabbá válnak, így nehezebb az esetleges elváltozásokat észrevenni.

Álljunk a tükör elé, és keressünk a bőrén elváltozásokat (pl. dudor, redő, vagy behúzódás mellen, mellbimbón). Ezt végezzük el felemelt kezekkel is.

Körkörös mozdulatokkal keressünk csomókat, felemelt kezekkel és fekve is, a hónalj területét is beleértve.

Enyhén nyomjuk meg a mellbimbót, nem jön-e belőle váladék.

Az önvizsgálat mellett fontos, hogy rendszeresen járjunk nőgyógyászati vizsgálatra is. ilyenkor ugyanis a kezelőorvos az emlők tapintásos vizsgálatát is elvégezheti, és a szakember könnyebben ismer fel elváltozásokat. A gyorsaság, vagyis a mielőbbi orvosi felügyelet alá vétel ebben az esetben is létfontosságú lehet, hiszen még az olyan betegségek ellen is lényegesen nagyobb eséllyel lehet felvenni a harcot, mint a mellrák, mely ma, Magyarországon a nők leggyakoribb daganatos betegsége. Korán felismerve azonban kezelhető, sőt, szerencsés esetben akár véglegesen meg is gyógyítható.



