A menopauza igazából újjászületés?

Az életünkben bekövetkező nagyobb változókor esélyt adhat az újjászületésre, még akkor is, ha az út rögösnek tűnik. – írja az OprahDaily oldalán Lisa Mosconi ideggyógyász, kutató, a saját „Menopauza agya” című könyvéből idézve. Míg a nyugati világban az az általános gondolkodásmód, hogy a menopauza elvesz tőlünk dolgokat, az el nem mondott történet az, hogy egyben új ajándékokkal is megajándékoz minket.

Boldogság és a menopauza?

Az egyik legmeglepőbb dolog, hogy a menopauza utáni nők általában boldogabbak, mint a fiatalabbak - és általában boldogabbak, mint ők maguk voltak a menopauza előtt.

A menopauza után a nők arról számoltak be, hogy a 60-as és 70-es éveikbe lépve, javult a hangulatuk, több türelemről, kevesebb feszültségről és arról, hogy kevésbé érzik magukat visszahúzódónak.

A legfontosabb tények:

Perimenopauza: A legtöbb nő valóban boldogtalanná válik a menopauzáig tartó körülbelül három év alatt.

A menopauza után: Az élettel való elégedettség az utolsó menstruációs időszak után két-három évig általában alacsony marad, de aztán jóval a kiindulási szint után megnő, és az idő múlásával folyamatosan magasabb marad.

A menopauza elsősorban rövid távon befolyásolja az élettel való elégedettséget.

3 ok, ami miatt a menopauza boldogságot ad

1. Egy második felnőttkorba lépsz

Történetesen a menopauza a látszólagos akadályok mellett pozitívan is befolyásolhatja az életedet. Egyrészt nem minden testi változás negatív. Felmérések szerint a hangulat és az optimizmus növekedése, amelyről sok menopauza utáni nő számol be, gyakran azzal függ össze, hogy vége a menstruációnak, a PMS-nek és a terhességgel kapcsolatos aggodalmaknak.



A menopauza egyik legnagyobb előnyeként gyakran emlegetik a szex élvezetét anélkül, hogy a lehetséges nem várt következményekre gondolnának.



De rengeteg nő is pozitívan viszonyul a menopauzához - nem csak akkor, amikor a tünetek elmúlnak, hanem akkor is, amikor még javában tart. Egy második felnőttkor, ha úgy tetszik, vagy egyfajta reneszánsz teljesen lehetséges.



Lehet, hogy már nem rendelkeznek a tinédzserek frenetikus energiájával, de lehet, hogy új kezdeteken gondolkodik: új karrier, új kapcsolatok és érdeklődési kör, új lakóhely vagy utazás, megújult egészségügyi és öngondoskodási gyakorlatok.

Rájössz, hogy erősebb és rátermettebb vagy, mint képzelted korábban. Fotó: Getty Images

2. Érzelmi mesterré váltál

Az elégedettséggel kéz a kézben jár egy másik tulajdonság: az önátadás. Vagyis, hogy képesek leszünk meghúzni a határt mások igényeit illetően, és végre a saját igényeinkre is figyelni.

Ez a megerősödés részben a biológiai kiváltó okoknak, részben pedig a menopauza időzítésének köszönhető. A több mint 50 évnyi élettapasztalattal a hátuk mögött sok menopauza utáni nő életvezetési készségeket fejlesztett ki, ami nagyobb önbizalmat ad nekik abban, hogy bármi is jöjjön az útjukba, meg tudnak birkózni vele. Ekkorra egy nő már megtapasztalta a saját kihívásainak, veszteségeinek, betegségeinek és a csalódásainak sorát, és jobban felismeri, hogy ki is ő, mit akar és mit értékel. Rájön, hogy erősebb és rátermettebb, mint képzelte, és sokkal kevésbé hajlamos a rossz tapasztalatokon és baklövéseken való merengéssel tölteni az idejét.

3. Mélyebb empátiára vagy képes

Egy több mint 75 000 felnőtt bevonásával készült tanulmány szerint az 50-es éveikben járó nők nagyobb empátiát mutatnak, mint férfi társaik, és nagyobb valószínűséggel reagálnak nemcsak érzelmileg mások tapasztalataira, hanem megpróbálják megérteni, hogyan néznek ki a dolgok a másik szemszögéből.

Ez különösen igaz lehet az unokákkal való foglalkozások során. Egy nemrégiben készült tanulmányban a kutatók agyi szkenneléssel vizsgálták a nagymamák másokkal kapcsolatos érzelmi reakcióit. Ehhez nagymamák egy csoportjának agyi aktivitását követték nyomon, miközben a gyermekeikről és unokáikról készült fényképeket nézegették - szemben az általuk nem ismert gyermekek képeivel. Amikor a nagymamák az unokáik képeit nézték, a tudósok az érzelmi empátiával összefüggő területek agyi aktivitását figyelték meg, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk átérezni egy másik ember érzéseit vagy beleélni magunkat a másik helyébe. Amikor azonban a nagymamák az unokák helyett a gyermekeik képeit nézték, agyi aktivitásuk az empátia egy másik formájával, az úgynevezett kognitív empátiával kapcsolatos agyterületekre helyeződött át. A kognitív empátia inkább arról szól, hogy intellektuális szinten értjük meg a másik érzéseit, és nem csak arra koncentrálunk, hogy mit érez valaki, hanem arra is, hogy miért.

Anyaként az a feladatunk, hogy formáljuk és irányítsuk a gyermekeinket, gyakran teljesítményorientált feladatok és munka mellett. Nagymamaként ez a felelősség már nem áll fenn, hiszen most már a felnőtt gyermeke feladata, hogy ezt a terhet viselje.