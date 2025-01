40 felett így gondoskodjunk a fogamzásgátlásról

Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész beszélt a témáról.

Fontos ismerni a menopauza jelentését

Menopauzáról akkor lehet beszélni, ha 12 hónapja nem volt már menstruáció, sőt még csak pecsételő vérzés sem. Az ezt megelőző időszak a perimenopauza, ami alatt szabálytalanná, egyre ritkábbá válik a menstruáció, bár ez nem egy teljesen lineáris folyamat. Elképzelhető, hogy néhány hónapnyi kiszámíthatatlanság után pár hónapig újra szabályosnak tűnik a ciklus. "Bármennyire is szabálytalan már a menstruáció a negyvenes évek végén, az ötvenes években, ez nem jelenti azt, hogy egy nő egyáltalán ne eshetne teherbe. Ezt néhányan félreértik, ez az oka annak is, hogy a negyvenes években a terhességek egy része nem kívánt módon jön létre" – hangsúlyozza Józan doktornő. Ennek elkerülése érdekében ezekben az életévekben is gondoskodni kell a megfelelő fogamzásgátlásról.

A változó testnek változó igényei vannak

Mivel a szervezet nem ugyanúgy működik a negyvenes, ötvenes években, mint 20-30 évvel korábban, és minden bizonnyal az életkörülmények sem ugyanolyanok, alaposan végig kell gondolni a fogamzásgátlás lehetőségeit. Azok a nők, akiknek például nincs állandó partnere, vagy csak ritkán élnek szexuális életet, nem feltétlenül szeretnének naponta fogamzásgátló tablettát szedni, ezért az óvszert választják, bár sokan ragaszkodnak ahhoz a módszerhez, ami sok éven át bevált nekik. Ugyanakkor ebben az életkorban újra és újra végig kell tekinteni az olyan tényezőkön, mint például a vérnyomás, a dohányzás, a testsúly, még akkor is, ha ezek korábban nem voltak jelen rizikófaktorként.

Egy nő életében a negyvenes, ötvenes évek sem jelentik feltétlenül azt, hogy nem eshet teherbe. Fotó: Getty Images

A fogamzásgátlás lehetőségei középkorú nőknél

Ösztrogénmentes fogamzásgátlás

Bizonyos betegségek, állapotok (például emlő- máj-, tüdő-, petefészek-daganat vagy vérrögképződés a kórelőzményben) indokolhatják, hogy az orvos ösztrogénmentes megoldást javasoljon. Az ösztrogén tartalmú fogamzásgátlók bizonyos mértékig a szív-érrendszeri problémák rizikóját is növelhetik. Éppen ezért például 35 feletti, dohányzó nőknek más opciót kell választani, amelyek vagy teljesen hormonmentesek, vagy csak progesztin tartalmúak. Ilyenek lehetnek egyes méhen belüli eszközök (például a levonorgestrel tartalmú vagy a réz spirál, a bőr alá ültethető fogamzásgátló, a minipill vagy az injekciós megoldások).

Végleges megoldások

Azoknak a nőknek és férfiak is, akik már nem szeretnének (több) gyereket, bizonyos feltételek mellett van lehetőségük ezt a döntést véglegessé tenni. A nőknél a művi meddővé tétel (sterilizáció) során mindkét oldali petevezetéket roncsolják, így az ovuláció során kilökődő petesejt nem tud a spermiummal találkozni, a megtermékenyülés nem történik meg. Férfiaknál a vazektómia, vagyis az ondóvezeték elkötése jöhet szóba.

Sürgősségi fogamzásgátlás

Még a negyvenes, ötvenes években is előfordulhat véletlen baleset, amely magában hordozhatja a nem kívánt terhesség esélyét. Fontos tudni, hogy ha valaki még a menopauza előtt van, ebben a helyzetben ugyanúgy nőgyógyászhoz kell fordulni a sürgősségi fogamzásgátlóért, mint az fiatalabb korban szükséges.

A nőgyógyász segít a döntésben

"A középkorú nők szerencsére döntően egészségtudatosak, ezért a legtöbben a fogamzásgátlás témakörében is körültekintően szeretnének döntést hozni" – mondja dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész. "Amikor ebben a kérdésben döntünk, nem csak életkort és az élethelyzetet kell figyelembe venni, de ismerni kell a kórtörténetet is, ami kizárhat bizonyos módszereket. Ugyancsak tekintetbe kell venni az előnyöket és esetleges kockázatokat, és a lehető legbiztonságosabb eljárásban megegyezni, amit időről időre érdemes felülvizsgálni."