Meglepő tények a megfázásról

Kiderült, hogy a habzó szappannal való erőteljes dörzsölés és a 20 másodperces öblítés nem a leghatékonyabb módja a kéz tökéletes megtisztításának. A WHO által javasolt hatlépéses eljárás jobb .

Sokan elfelejtik vagy talán nem is tudják, de az egyik legegyszerűbb, egyben legbiztosabb módja, hogy csökkentsük a megfertőződés esélyét, ha minél gyakrabban és minél alaposabban kezet mosunk . Nincs szükség antibakteriális szappanra, a hagyományos is tökéletes, viszont a kézmosás tartson legalább húsz másodpercig, és alaposan dörzsöljük át a kezeinket.

A megfázás messziről fertőz

A náthát terjesztő vírus "hatótávolsága" majdnem két méter. Ha beteggel vagyunk egy helyiségben, körülbelül ekkora távolságot érdemes tőle tartani, ha csökkenteni szeretnénk az esélyét, hogy megfertőződjünk.

Nem mindegy, hogyan fújunk orrot

Az orrfújás legjobb módja, ha az egyik orrlyukat befogjuk az ujjunkkal, és a másikat fújjuk. Ellenkező esetben orrdugulásunk jó eséllyel súlyosbodni fog, és még fülünk is megfájdul.

A házi gyógymódok tényleg működnek

A C-vitamin és az echinacea is nagyszerű eleme a nátha elleni kúrának, de az olyan házi gyógymódok is sokat segítenek, mint a forró húsleves és a forró tea. Kutatások szerint nemcsak azért hasznosak, mert hidratálják a szervezetet, ami betegség esetén különösen fontos, hanem azért is, mert bizonyítottan gyulladáscsökkentő hatásúak.

Forrás: Care2.com