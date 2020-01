Arcüreggyulladás: így kerülhető el a felszúrás

Sok más vírusos és bakteriális megbetegedéshez hasonlóan az arcüreggyulladásos esetek száma is jelentősen megnő a téli hónapokban. A betegség során az orrmelléküregek nyálkahártyája begyullad és megduzzad, ami így elzárja az arccsontban található üregek apró kivezető nyílásait. Az ezekben termelődő váladék nem tud megfelelően kiürülni, így felgyülemlik, és különböző baktériumok is elszaporodnak benne.

A betegség rendszerint a nátha jellegzetes tüneteivel (orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés) kezdődik. Az arcüreg elzáródása miatt éles fejfájás, illetve feszülő érzés is jelentkezhet az érintett területen. Az orrmelléküreg begennyesedése esetén - főleg gyermekeknél - a tünetekhez rendszerint magaslázis társul.

Azarcüreggyulladásmiatt kellemetlen feszülő fájdalom jelentkezhet. Fotó: iStock

Az arcüreggyulladás egyik "rettegett" kezelési módja a szinusz punkció, amelyet a köznyelvben csak arcüregfelszúrásként szoktak emlegetni. Ennek során egy vastagabb tűt szúrnak az érintett területre, és leeresztik az abban felgyülemlett váladékot. Ezt követően antibiotikumos oldattal is átmossák a gyulladt részt. Bár ez a kezelés gyorsan enyhítheti a tüneteket, jobb elkerülni, főleg a gyermekeknél, akik ijesztőnek tarthatják ezt az egyébként veszélytelen kezelést. Megfelelő készítményekkel akár el is kerülhetjük a drasztikusabb kezelési módszereket, és nem árt, ha megfogadunk néhány tanácsot is!

Segít az orrspray és a vitaminpótlás

Milyen, a gyógyulást is hátráltató hibákat követhetünk el náthásan? Részletek itt.

A patikák polcairól többféle, vény nélkül is kapható orrspray és orrcsepp közül választhatunk. A nyákoldó hatóanyagot is tartalmazó készítmények hígítják a légúti váladékot, és segítik annak ürülését. Segíthetnek bizonyos érösszehúzó hatású készítmények is, amelyek enyhítik a nyálkahártya duzzanatát. Nátha esetén fontos, hogy a felgyülemlő orrváladékot rendszeresen ki is ürítsük. Ez a külvilágtól elzárt, nedves környezet ugyanis ideális táptalajt biztosít a gyulladást okozó baktériumok elszaporodásának, ami az arcüreggyulladáshoz vezethet. A beteg ezért mindig tartson magánál zsebkendőt és fújja az orrát minden alkalommal, amikor szükségét érzi.

Betegség esetén nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás is, ez ugyanis nemcsak hidratálja a szervezetünket, de segít az orrváladék fellazításában és ürülésében is. Nem utolsósorban a vitaminbevitelre is érdemes fokozottan ügyelni, ezzel ugyanis felvértezhetjük szervezetünket a kórokozók elleni harcában, így pedig a gyógyulásunk ütemét is felgyorsíthatjuk.