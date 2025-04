Így változik a vérnyomás az életkorral – mutatjuk az értékeket

A vérnyomás azt az erőt fejezi ki, amelyet a keringő vér fejt ki az erek belső falára. Amennyiben ez a nyomás tartósan magas, úgy az erek falának károsítása révén számos súlyos megbetegedés kockázatát fokozza, legyen szó akár szívinfarktusról, stroke-ról, szívelégtelenségről vagy vesebetegségről. Gyakran ráadásul már csak a kialakult szövődmények hívják fel rá a figyelmet, a magas vérnyomás (hipertónia) ugyanis a legtöbbször teljesen tünetmentes. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint globálisan a betegek közel fele nem is tud érintettségéről.

Egyebek mellett az életkor is nagyban befolyásolja a vérnyomás alakulását. Fotó: Getty Images

Milyen a jó vérnyomás?

Általában véve elmondható, hogy időről időre érdemes otthon is megmérni vérnyomásunkat, amihez a legjobb beszerezni egy automata vérnyomásmérő készüléket. Ezek a mérés végeztével jellemzően három számot jeleznek majd ki. Egyrészt megmutatják a pulzus, azaz a percenkénti szívverések számát, másrészt higanymilliméterben (Hgmm) kifejezve a vérnyomás felső és alsó értékét. Ez utóbbiak a szisztolés, azaz a szív összehúzódásakor, valamint a diasztolés, azaz a szív elernyedésekor jelentkező nyomást jelzik.

Érdemes megemlíteni, hogy mint azt korábban megírtuk, számos tényező kihatással lehet a vérnyomásmérés eredményére. Éppen ezért egyetlen mérés helyett eleve célszerű inkább több mérés átlagát alapul venni. Az így kapott értéket lehet aztán az alábbi, a Magyar Hypertonia Társaság (MHT) szakmai állásfoglalását tükröző táblázatban foglaltak alapján megítélni.

A vérnyomásértékek osztályozása felnőtteknél Kategória Szisztolés vérnyomás Diasztolés vérnyomás optimális vérnyomás 120 alatt 80 alatt normális vérnyomás 120-129 80-84 emelkedett vérnyomás 130-139 85-89 1. fokozatú magas vérnyomás 140-159 90-99 2. fokozatú magas vérnyomás 160-179 100-109 3. fokozatú magas vérnyomás 180 felett 110 felett izolált diasztolés hipertónia 140 alatt 90 felett izolált szisztolés hipertónia 140 felett 90 alatt Forrás: MHT

Az életkor hatása a vérnyomásra

Felnőttek számára tehát a 120/80 alatti értékek lennének optimálisak. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vérnyomás alakulásában számos olyan tényező is közrejátszik, amelyekre nincs érdemi kihatásunk. Jellemző például, hogy a kor előrehaladtával az erek valamelyest veszítenek rugalmasságukból, aminek hatására a vérnyomás is emelkedhet. Életmódbeli eszközökkel és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel persze időskorban is lehet és fontos is csökkenteni a magas vérnyomást, de a célok meghatározásakor érdemes figyelembe venni az életkort. Az ausztrál Szívkutató Intézet (HRI) leírása alapján a következőképpen alakulnak az átlagos vérnyomásértékek a különböző korcsoportokban.

Átlagos vérnyomásértékek korcsoportok és nem szerint Korcsoport Nők Férfiak 18-39 év 110/68 Hgmm 119/70 Hgmm 40-59 év 122/74 Hgmm 124/77 Hgmm 60 év felett 139/68 Hgmm 133/69 Hgmm Forrás: hri.org.au

Összességében elmondható, hogy a legtöbb magasvérnyomás-betegnél elegendő elérni, hogy vérnyomásuk átlagosan 140/90 alá csökkenjen rendelőben mérve, illetve 135/85 alá otthoni mérés esetén. A legidősebbeknél, 80 éves kor felett a 150/90-nél alacsonyabb vérnyomás is elfogadható lehet.