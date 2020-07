Koronavírus: erre figyeljünk, ha egy gyógyulttal találkozunk

Mint ismeretes, az új koronavírus, a SARS-CoV-2 elsősorban a köhögés, tüsszentés, beszéd útján elszabaduló nyálcseppecskék révén terjed, de a fertőzött ember széklete is hordozhatja a kórokozót, következésképp ugyancsak fertőzésveszélyes lehet. A SARS-CoV-2 által okozott betegséget koronavírus-fertőzésnek, vagyis COVID-19-nek nevezzük. A szakemberek az eddigi tapasztalatok alapján úgy vélik, a megfertőződéstől számított 11 napon belül jelentkeznek a kór tünetei - már akinél jelentkeznek, hiszen sokan panaszok nélkül vészelik át a fertőzést. Enyhe lefolyású betegség esetén legalább két hétig tart a teljes felépülés, ha viszont kórházban kezelték a pácienst, a gyógyuláshoz több mint hat hétre is szükség lehet.

Három kritériumnak kell teljesülnie

Magától értetődő, hogy ha valamilyen okból kifolyólag egy COVID-os környezetében vagyunk, akkor nagyon vigyázunk, hiszen könnyen megfertőződhetünk. Egy gyógyulttal való találkozás során azonban a legtöbben már egyáltalán nem óvatosak, pedig ilyen esetben is veszélynek lehetünk kitéve - írja a health.com. Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint az, hogy mennyire biztonságos együtt lenni valakivel, aki nemrég volt túl a koronavírus-fertőzésen, nagyban függ a tüneteitől - pontosabban azok hiányától. Bár minden szituáció más és más, általánosságban elmondható, hogy ha a következő három kritérium mindegyike teljesül, nem kell félni:

az illetőnek 3 napja nem volt láza,

a légzőszervrendszert érintő tünetei (köhögés, tüsszögés, légszomj) elmúltak,

10 nappal ezelőtt jelentkeztek az első panaszai.

Dr. William Schaffner fertőzőbetegség-specialista ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy sok gyógyult COVID-fertőzöttnek a felépülés után is lehetnek még tünetei, például nehézlégzés, köhögés vagy fejfájás. Ez nem azt jelenti, hogy fertőznek, egyszerűen vannak olyanok, akik számára tovább tart a regenerálódás.

Nem ördögtől való a teszt (többszöri) megismétlése

Aki pozitív COVID-tesztet produkált, de nincsenek panaszai, annak a teszt elvégzését követően 10 nappal már biztonságos emberek közé mennie - hangsúlyozza a CDC. A szervezet azt is javasolja egyébként, hogy akár voltak szimptómái, akár nem, ha valaki tudja, hogy korábban átesett a fertőzésen, és nehézségek nélkül megoldható, csináltathat újabb teszteket. Így rájöhet, hordozza-e még a vírust. Ha két olyan teszt is negatív eredményt mutat, amelyet egymás után, de legalább 24 órás különbséggel végeztek el, az érintett nem jelent veszélyt másokra. Az ölelkezéssel, puszival, csókkal addig azonban mindenképpen érdemes leállni, amíg a CDC három fentebb ismertetett feltétele nem teljesül, sőt, ha nagyon óvatosak akarunk lenni, utána is várunk legalább egy-két hetet.

Fontos, mit érzünk

Érdemes azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a koronavírus-fertőzésből felgyógyult személy számára mikor válik teljesen komfortossá, hogy újra emberek között legyen - és számunkra mikor válik komfortossá, hogy a környezetében tartózkodjunk. "Sokan hosszú ideig extrán óvatosak azokkal, akik fertőzöttek voltak, ezzel azonban nincsen semmi baj. A lényeg, hogy beszéljünk az érzéseinkről, így nem lesz belőle sértődés, ha tovább toljuk a személyes találkozást, vagy hogy ha mégis összefutunk, nem borulunk egymás nyakába" - tanácsolja dr. Schaffner.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy továbbra is érvényben vannak a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó kérések, szabályok. Ha korábban már megfertőződtünk a koronavírussal, az még nem jelenti azt, hogy fel vagyunk mentve minden ilyen irányú kötelezettség alól - mondja dr. Supriya Narasimhan epidemiológus. "Nagyon fontos, hogy mindannyian - beleértve azokat is, akik már felgyógyultak a fertőzésből - betartsák az óvintézkedéseket egészen addig, amíg közösen le nem győzzük a járványt" - húzza alá a szakember.

