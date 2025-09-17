Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +21°
Hidegfront

Orrdugulás, csökkent szaglás? Lehet, hogy orrpolip okozza – Így kezelhetőek a panaszok

SZ.S.
Szerző SZ.S.

Az orrpolipok jóindulatú növedékek az orrnyálkahártyán vagy az orrmelléküregekben. Bár nem okoznak rákot, jelentős kellemetlenséggel járhatnak.

Az orrpolipok kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Leggyakrabban krónikus gyulladásos folyamatok – például allergiás orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitisz), asztma vagy krónikus arcüreggyulladás – vezethetnek a polipok megjelenéséhez. Emellett genetikai hajlam, bizonyos fertőzések, valamint környezeti irritáló anyagok, mint a cigarettafüst vagy vegyi anyagok, szintén hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz.

fiatal nő az orrát fújja egy zsebkendőbe
Az orrpolipok egyik jellegzetes tünete a tartósan fennálló orrdugulás. Fotó: Getty Images

Milyen tünetek utalhatnak orrpolipra?

Az orrpolipok kezdetben nem mindig okoznak panaszokat. Ahogy növekednek, a következő tünetek jelentkezhetnek:

  • tartós orrdugulás vagy orrfolyás
  • csökkent szaglás vagy teljes szaglásvesztés
  • fejfájás, arcüregi nyomás
  • horkolás, alvási apnoé
  • fáradtság, ingerlékenység

Az orrpolipok szakszerű kezelése és házi gyógymódjai

Az orvosok általában helyi szteroid orrsprayket alkalmaznak a polipok zsugorítására és a gyulladás csökkentésére. Ha ezek nem bizonyulnak hatékonynak, orális szteroidok vagy biológiai terápiák is szóba jöhetnek. Súlyos esetekben sebészeti beavatkozásra, például endoszkópos orrmelléküreg-műtétre lehet szükség a polipok eltávolítására.

Bár az otthoni kezelések nem helyettesítik az orvosi ellátást, kiegészítő terápiaként enyhíthetik a tüneteket. Ezek között említhetők az alábbiak.

  • Sós vizes orröblítés: a sós víz segít eltávolítani az allergéneket és csökkenteni a gyulladást.
  • Gőzölés: a gőz belélegzése enyhítheti az orrdugulást és hidratálja a nyálkahártyát.
  • Eukaliptuszolaj: antimikrobiális hatású, segíthet a légutak tisztításában.
  • Kamillatea: gyulladáscsökkentő hatású, belsőleg fogyasztva enyhítheti a tüneteket.
  • Probiotikumok: a bélflóra egyensúlyának fenntartása támogathatja az immunrendszert.
  • Párásító használata: a megfelelő páratartalmú levegő segíthet megelőzni a nyálkahártya kiszáradását.

Hogyan előzhetjük meg az orrpolipok kialakulását?

Az orrpolipok megelőzése érdekében fontos a krónikus gyulladáshoz vezető kiváltó okok kezelése, mint a légúti allergiák vagy az asztma. Emellett kerülni kell az irritáló anyagokat, mint a cigarettafüst, a vegyi anyagok és a por. Az orröblítés rendszeres alkalmazása, a párás levegő biztosítása, valamint az egészséges életmód fenntartása, így a megfelelő táplálkozás és a mozgás, szintén hozzájárulhat a megelőzéshez.

Ha a tartós orrdugulás vagy orrfolyás, a csökkent vagy teljes szaglásvesztés, a fejfájás és az arcüregi nyomás, illetve a horkolás vagy alvási apnoé jelei jelentkeznek, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ugyancsak fontos a szakember felkeresése, ha fáradtság vagy ingerlékenység kíséri a tüneteket, mert ezek is a polipok jelenlétére utalhatnak, és a megfelelő vizsgálat és kezelés elengedhetetlen az állapot súlyosbodásának megelőzéséhez.

Ha az orrpolipokat nem kezelik időben, súlyosabb problémák is kialakulhatnak. A polipok növekedése fokozhatja az orrmelléküregek gyulladását, ami hosszabb távon fájdalmat, duzzanatot és nehezített légzést okozhat. Ritkábban a gyulladás átterjedhet a szem vagy az agy környékére, ami súlyosabb szövődményekhez vezethet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az orrpolipok kezelése időben elkezdődjön, és a szükséges kontrollvizsgálatok is megtörténjenek.

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték


ITT MEGOSZTHATOD:

orrdugulás orrpolip szagláscsökkenés házi gyógymódok

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +21 °C
Minimum: +9 °C

Országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel. Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás. A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul. Napközben egy hidegfront okoz kellemetlenségeket, ami miatt sokaknál jelentkezhetnek görcsös panaszok és migrén.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra