Orrdugulás, csökkent szaglás? Lehet, hogy orrpolip okozza – Így kezelhetőek a panaszok

Az orrpolipok kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Leggyakrabban krónikus gyulladásos folyamatok – például allergiás orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitisz), asztma vagy krónikus arcüreggyulladás – vezethetnek a polipok megjelenéséhez. Emellett genetikai hajlam, bizonyos fertőzések, valamint környezeti irritáló anyagok, mint a cigarettafüst vagy vegyi anyagok, szintén hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz.

Az orrpolipok egyik jellegzetes tünete a tartósan fennálló orrdugulás. Fotó: Getty Images

Milyen tünetek utalhatnak orrpolipra?

Az orrpolipok kezdetben nem mindig okoznak panaszokat. Ahogy növekednek, a következő tünetek jelentkezhetnek:

tartós orrdugulás vagy orrfolyás

csökkent szaglás vagy teljes szaglásvesztés

fejfájás, arcüregi nyomás

horkolás, alvási apnoé

fáradtság, ingerlékenység

Az orrpolipok szakszerű kezelése és házi gyógymódjai

Az orvosok általában helyi szteroid orrsprayket alkalmaznak a polipok zsugorítására és a gyulladás csökkentésére. Ha ezek nem bizonyulnak hatékonynak, orális szteroidok vagy biológiai terápiák is szóba jöhetnek. Súlyos esetekben sebészeti beavatkozásra, például endoszkópos orrmelléküreg-műtétre lehet szükség a polipok eltávolítására.

Bár az otthoni kezelések nem helyettesítik az orvosi ellátást, kiegészítő terápiaként enyhíthetik a tüneteket. Ezek között említhetők az alábbiak.

Sós vizes orröblítés: a sós víz segít eltávolítani az allergéneket és csökkenteni a gyulladást.

a sós víz segít eltávolítani az allergéneket és csökkenteni a gyulladást. Gőzölés: a gőz belélegzése enyhítheti az orrdugulást és hidratálja a nyálkahártyát.

a gőz belélegzése enyhítheti az orrdugulást és hidratálja a nyálkahártyát. Eukaliptuszolaj: antimikrobiális hatású, segíthet a légutak tisztításában.

antimikrobiális hatású, segíthet a légutak tisztításában. Kamillatea: gyulladáscsökkentő hatású, belsőleg fogyasztva enyhítheti a tüneteket.

gyulladáscsökkentő hatású, belsőleg fogyasztva enyhítheti a tüneteket. Probiotikumok: a bélflóra egyensúlyának fenntartása támogathatja az immunrendszert.

a bélflóra egyensúlyának fenntartása támogathatja az immunrendszert. Párásító használata: a megfelelő páratartalmú levegő segíthet megelőzni a nyálkahártya kiszáradását.

Hogyan előzhetjük meg az orrpolipok kialakulását?

Az orrpolipok megelőzése érdekében fontos a krónikus gyulladáshoz vezető kiváltó okok kezelése, mint a légúti allergiák vagy az asztma. Emellett kerülni kell az irritáló anyagokat, mint a cigarettafüst, a vegyi anyagok és a por. Az orröblítés rendszeres alkalmazása, a párás levegő biztosítása, valamint az egészséges életmód fenntartása, így a megfelelő táplálkozás és a mozgás, szintén hozzájárulhat a megelőzéshez.

Ha a tartós orrdugulás vagy orrfolyás, a csökkent vagy teljes szaglásvesztés, a fejfájás és az arcüregi nyomás, illetve a horkolás vagy alvási apnoé jelei jelentkeznek, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ugyancsak fontos a szakember felkeresése, ha fáradtság vagy ingerlékenység kíséri a tüneteket, mert ezek is a polipok jelenlétére utalhatnak, és a megfelelő vizsgálat és kezelés elengedhetetlen az állapot súlyosbodásának megelőzéséhez.

Ha az orrpolipokat nem kezelik időben, súlyosabb problémák is kialakulhatnak. A polipok növekedése fokozhatja az orrmelléküregek gyulladását, ami hosszabb távon fájdalmat, duzzanatot és nehezített légzést okozhat. Ritkábban a gyulladás átterjedhet a szem vagy az agy környékére, ami súlyosabb szövődményekhez vezethet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az orrpolipok kezelése időben elkezdődjön, és a szükséges kontrollvizsgálatok is megtörténjenek.



