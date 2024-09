Így előzd meg, hogy az allergiából asztma legyen

A légúti allergia kellemetlen tünetekkel jár, ám amennyiben pollen okozza, ez időszakos, tehát az év nagy részében az érintettek nem szenvednek tőle. Ha azonban az allergiából asztma lesz, az már szinte bármikor okozhat panaszokat. A légúti allergiás betegek idővel gyakran számolnak be asztmás tünetekről is, ám jó tudni: ez bizonyos esetekben megelőzhető.

A tünetek nagy részét lehet csökkenteni. Fotó: Getty Images

Így lesz az allergiából asztma

Pollenallergiásoknál viszonylag gyakori, hogy valaki az első évben még csak egy növényre allergiás. Ha ez a parlagfű, akkor leginkább a nyár második, az ősz első felében okoz kellemetlen tüneteket. Aztán a következő években egyre korábban jelentkeznek a kellemetlen tünetek (orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szem-, orr- és torokviszketés), és az allergiavizsgálat során kiderül, hogy a parlagfű mellett már a fűfélékre is érzékeny.

Nagyjából minden harmadik allergiában szenvedőnél – az újabb allergiák megjelenése mellett – idővel egyszer csak asztmás tünetek is megjelennek. Ennek az az oka, hogy az allergiás gyulladás jelei már nemcsak az orrnyálkahártyán vannak jelen, hanem a mélyebb légutakban is. Ilyenkor az allergiás tünetek mellett már gyakori a köhögés, nehézlégzés is. Az asztma ugyanis a légutak krónikus gyulladása, amely időnként fellépő nehézlégzéssel, köhögési rohamokkal, sípoló légzéssel, mellkasi szorító érzéssel jár.

Amit tehetsz a megelőzésért

Hogy ne legyen a pollenallergiából asztma, fontos, hogy ismerjük az allergént és tüneti szerekkel kezeljük az allergiát. Ha tehát évről évre mindig ugyanabban az időszakban tapasztalod az allergia kellemetlen tüneteit, mindenképp végeztess allergia vizsgálatot és kezeltesd az allergiád! A tünetek enyhítését célzó készítményekkel ugyanis fontos lépést teszel afelé, hogy megelőzd a betegség súlyosabbá válását!

Allergéntől függően bizonyos életmódbeli változtatásokkal is csökkentheted az allergénterhelést. Bár a polleneket nehéz elkerülni, napi ruhacserével és hajmosással, a kültéri ruhaszárítás elkerülésével, pollenszűrős légkondicionáló készülékkel vagy a lakásban használható légtisztítókkal csökkenthetők a tünetek. A pollenkoncentráció jellemzően az esti, hajnali órákban a legalacsonyabb, ezért szellőztetni is ezekben a napszakokban érdemes.

Fordulj orvoshoz, ha

ki- vagy belégzéskor sípoló hangot hallasz, és ez ismétlődően jelentkezik indokolatlanul, folyamatosan fáradtnak érzed magad

felső-légúti betegség után vagy anélkül, hosszú ideig fennmaradó rohamszerű köhögés, nehézlégzés gyötör

éjszakánként köhögőroham ébreszt fel



A szakorvosi vizsgálatokból kiderül, valóban fennáll-e és milyen súlyos az asztma. Így a személyre szabott kezelési tervvel megszűnnek a légzési panaszok, illetve megelőzhető a betegség súlyosbodása, valamint az asztmás roham.