A myopia vagy rövidlátás jelentősen befolyásolhatja az életminőséget. A rövidlátás jellemzően akkor fordul elő, amikor a szemgolyó hosszabbra nyúlik, mint az átlag 24 milliméter. A rövidlátás homályos távoli látást okoz, és minden esetben korrekciós eszközt (szemüveget és/vagy kontaktlencsét) igényel.

A rövidlátás fokozódása a folyamatosan növekvő szemgolyó miatt a dioptria mértékét is jelentősen változtatja, ezzel megnehezítve a mindennapokat. Fontos kiemelni, hogy a romló látásélesség mellett a folyamatosan növő szemgolyó egyre nagyobb veszélyt jelent hosszú távon a szem egészségére.

A rövidlátás előfordulásának gyakorisága és annak mértéke egyre nő, 2050-re várhatóan a világ népességének több mint 50%-át fogja érinteni.

A rövidlátás egyre több fiatalabb gyermeket, serdülőt érint, ezért fontos a kezelés mielőbbi megkezdése.

Miért történik mindez?

Nem csak egyetlen okra vezethető vissza. Nagy szerepet játszik az életmódbeli változás, vagyis a közeli látást igénylő tevékenységek megsokszorozódása, például a megnövekedett képernyőidő, de a genetika és a környezeti tényezők is szerepet játszanak benne.

egy kislány a telefonját nézegeti
A megnövekedett képernyőidő is közrejátszik a rövidlátás kialakulásában

Hogyan befolyásolhatja a rövidlátás gyermeked jövőjét?

A rövidlátás a következő súlyosabb szem egészségügyi problémákhoz vezethet az élet későbbi szakaszában: miopiás makulopátia,17 retina leválás,18 zöldhályog19 vagy szürkehályog.

Hogyan lehet azonosítani a rövidlátás tüneteit?

Néhány a leggyakoribbak közül:

  • Hunyorgás
  • Fáradt szemek
  • Szemdörzsölés, rendszeresen viszkető szemek
  • Közelebb kell ülni a táblához, képernyőhöz, TV-hez
  • Problémák a térbeli tájékozódással és a távollátással

Tippek és trükkök, hogyan segítsünk gyermekünk (és saját) szemeinken:

  • Menjünk ki a szabadba! Nézzünk a távolba! A parkban való sétától kezdve a biciklizésen át számtalan lehetőség van a szemeink pihentetésre.
  • Képernyőmentes idő! A sok idő, amit a képernyő előtt töltünk, megterheli szemeinket, szervezetünket. Most itt az ideje, hogy távolabb kerüljünk a tabletektől, számítógépektől, TV-től, és természetesen a telefonoktól is. Szemeink hálásak lesznek érte!
  • Tartsuk a tárgyakat távolabb! A mérce legyen az alkarunk hossza! Tudjuk, hogy nagy a kísértés, hogy a képernyő előtt görnyedjünk, de vannak rá bizonyítékok, hogy ez növelheti az esélyét a rövidlátás kialakulásának vagy fokozódásának.
  • Terápiás célú myopia kontroll kontaktlencsék és szemüvegek. Léteznek speciális kontaktlencsék és szemüvegek, amelyek nem csak az éles látásban segítenek, hanem lelassíthatják a látásromlást. Az optometristák, szemorvosok szívesen elmagyarázzák, hogyan működik.
  • Aludjunk eleget! A jó minőségű alvás pihenteti a szemeinket, így segíthet a rövidlátás ellen is, ezért mindig aludjuk ki magunkat!

Milyen lehetőségek vannak gyermeked számára?

Amennyiben gyermekednél rövidlátást állapítottak meg, rendelkezésre áll néhány, klinikailag bizonyított hatékonyságú terápiás eszköz a rövidlátás romlásának lassítására. A MiSight® 1 day kontaktlencsék kettős hatásúak: tiszta látást biztosítanak, és segítenek lassítani a rövidlátás fokozódását.

Beszéld meg szemorvosoddal és optometristáddal a gyermeked számára legjobb és legmegfelelőbb lehetőséget!

Lágy kontaktlencsék a rövidlátás romlásának szabályozására: MiSight® 1 day

  • Egynapos lágy kontaktlencse, amely teljes ébrenléti időben viselhető
  • Ideális aktív gyermekek számára
  • Klinikailag bizonyítottan 8 éves kortól már adható a gyermekek számára*
  • Magabiztosabbnak érzik magukat a sportban és más fizikai tevékenységekben való részvétel során
  • Majdnem az összes rövidlátó gyermek számára működik,* használata felére csökkenti a rövidlátás romlásának ütemét
  • Könnyű a felhelyezése és eltávolítása
MiSight® 1 day kontaktlencse
MiSight® 1 day

Myopia kontroll szemüveglencse

  • Napközben állandóan viselendő, távolra és közelre egyaránt jó választás, ha gyermeked szorgalmasan hordja a szemüvegét. Ideális fiatalabb gyermekek számára.

Orthokeratológiai kontaktlencsék

  • Kemény, éjszaka viselendő kontaktlencse
  • Napközben nincs szükség semmilyen látásjavító eszközre
  • Ideális olyan gyermekek számára, akik sok időt töltenek uszodában, vízi sportokat űznek, ahol a szemüveg és a lágy kontaktlencse nem megfelelő választás

Szeretnél többet olvasni a témában? Látogass el erre a weboldalra.

  • * A rövidlátó szemek 90%-a reagál a MiSight® 1 day kezelésre; 11-15 éves korosztály a viselés kezdetén, n=90.
  • † A mért és modellezett adatok felhasználásával, az összes korosztályra (8-17 éves korig) összevontan, a MiSight® 1 day átlagosan 50%-kal csökkentette a rövidlátást.
  • ‡ Myopiás gyermekek, akik 8 és 15 éves koruk között kezdték el használni a MiSight® 1 napos kontaktlencséket továbbra is a myopia progressziójának lassulását tapasztalták (a kezelés fenntartása mellett)

Ebben a cikkben semmi sem értelmezhető orvosi tanácsként, és nem szándékozik helyettesíteni a szemész orvosának, optometristájának tanácsát.

A kontaktlencsék gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszközök.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

