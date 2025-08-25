A rövidlátás fokozódása a folyamatosan növekvő szemgolyó miatt a dioptria mértékét is jelentősen változtatja, ezzel megnehezítve a mindennapokat. Fontos kiemelni, hogy a romló látásélesség mellett a folyamatosan növő szemgolyó egyre nagyobb veszélyt jelent hosszú távon a szem egészségére.
A rövidlátás előfordulásának gyakorisága és annak mértéke egyre nő, 2050-re várhatóan a világ népességének több mint 50%-át fogja érinteni.
A rövidlátás egyre több fiatalabb gyermeket, serdülőt érint, ezért fontos a kezelés mielőbbi megkezdése.
Miért történik mindez?
Nem csak egyetlen okra vezethető vissza. Nagy szerepet játszik az életmódbeli változás, vagyis a közeli látást igénylő tevékenységek megsokszorozódása, például a megnövekedett képernyőidő, de a genetika és a környezeti tényezők is szerepet játszanak benne.
Hogyan befolyásolhatja a rövidlátás gyermeked jövőjét?
A rövidlátás a következő súlyosabb szem egészségügyi problémákhoz vezethet az élet későbbi szakaszában: miopiás makulopátia,17 retina leválás,18 zöldhályog19 vagy szürkehályog.
Hogyan lehet azonosítani a rövidlátás tüneteit?
Néhány a leggyakoribbak közül:
- Hunyorgás
- Fáradt szemek
- Szemdörzsölés, rendszeresen viszkető szemek
- Közelebb kell ülni a táblához, képernyőhöz, TV-hez
- Problémák a térbeli tájékozódással és a távollátással
Tippek és trükkök, hogyan segítsünk gyermekünk (és saját) szemeinken:
- Menjünk ki a szabadba! Nézzünk a távolba! A parkban való sétától kezdve a biciklizésen át számtalan lehetőség van a szemeink pihentetésre.
- Képernyőmentes idő! A sok idő, amit a képernyő előtt töltünk, megterheli szemeinket, szervezetünket. Most itt az ideje, hogy távolabb kerüljünk a tabletektől, számítógépektől, TV-től, és természetesen a telefonoktól is. Szemeink hálásak lesznek érte!
- Tartsuk a tárgyakat távolabb! A mérce legyen az alkarunk hossza! Tudjuk, hogy nagy a kísértés, hogy a képernyő előtt görnyedjünk, de vannak rá bizonyítékok, hogy ez növelheti az esélyét a rövidlátás kialakulásának vagy fokozódásának.
- Terápiás célú myopia kontroll kontaktlencsék és szemüvegek. Léteznek speciális kontaktlencsék és szemüvegek, amelyek nem csak az éles látásban segítenek, hanem lelassíthatják a látásromlást. Az optometristák, szemorvosok szívesen elmagyarázzák, hogyan működik.
- Aludjunk eleget! A jó minőségű alvás pihenteti a szemeinket, így segíthet a rövidlátás ellen is, ezért mindig aludjuk ki magunkat!
Milyen lehetőségek vannak gyermeked számára?
Amennyiben gyermekednél rövidlátást állapítottak meg, rendelkezésre áll néhány, klinikailag bizonyított hatékonyságú terápiás eszköz a rövidlátás romlásának lassítására. A MiSight® 1 day kontaktlencsék kettős hatásúak: tiszta látást biztosítanak, és segítenek lassítani a rövidlátás fokozódását.
Beszéld meg szemorvosoddal és optometristáddal a gyermeked számára legjobb és legmegfelelőbb lehetőséget!
Lágy kontaktlencsék a rövidlátás romlásának szabályozására: MiSight® 1 day
- Egynapos lágy kontaktlencse, amely teljes ébrenléti időben viselhető
- Ideális aktív gyermekek számára
- Klinikailag bizonyítottan 8 éves kortól már adható a gyermekek számára*
- Magabiztosabbnak érzik magukat a sportban és más fizikai tevékenységekben való részvétel során
- Majdnem az összes rövidlátó gyermek számára működik,* használata felére csökkenti a rövidlátás romlásának ütemét†
- Könnyű a felhelyezése és eltávolítása
Myopia kontroll szemüveglencse
- Napközben állandóan viselendő, távolra és közelre egyaránt jó választás, ha gyermeked szorgalmasan hordja a szemüvegét. Ideális fiatalabb gyermekek számára.
Orthokeratológiai kontaktlencsék
- Kemény, éjszaka viselendő kontaktlencse
- Napközben nincs szükség semmilyen látásjavító eszközre
- Ideális olyan gyermekek számára, akik sok időt töltenek uszodában, vízi sportokat űznek, ahol a szemüveg és a lágy kontaktlencse nem megfelelő választás
Szeretnél többet olvasni a témában? Látogass el erre a weboldalra.
- * A rövidlátó szemek 90%-a reagál a MiSight® 1 day kezelésre; 11-15 éves korosztály a viselés kezdetén, n=90.
- † A mért és modellezett adatok felhasználásával, az összes korosztályra (8-17 éves korig) összevontan, a MiSight® 1 day átlagosan 50%-kal csökkentette a rövidlátást.
- ‡ Myopiás gyermekek, akik 8 és 15 éves koruk között kezdték el használni a MiSight® 1 napos kontaktlencséket továbbra is a myopia progressziójának lassulását tapasztalták (a kezelés fenntartása mellett)
Ebben a cikkben semmi sem értelmezhető orvosi tanácsként, és nem szándékozik helyettesíteni a szemész orvosának, optometristájának tanácsát.
A kontaktlencsék gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!