Nem pislog 3-4 másodpercenként? Ez lehet belőle

A száraz szem nagyon gyakori, a lakosság 10-30 százalékát érinti, leginkább idősebb korban és inkább a nőknél alakul ki, általában a könnytermelés zavara vagy a könny nem megfelelő összetétele miatt - mondja dr. Németh János, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója. A professzor tapasztalatai szerint azonban egyre gyakoribb olyan esetekben is, amikor nincs szó szervi bajról.

Praktikus tanácsok monitor ne szemmagasságban legyen, hanem inkább lefelé nézzen a szem

érdemes kerülni a tartós huzatot, légkondicionálást, ventilátort

lehetőleg orvosi tanácsra használjon szemcseppet, ne magától

Normál esetben. Amennyiben a könny összetétele jó, és a vékony filmréteg megfelelően szétterül a szemen, akkor több mint 10 másodpercig is stabil marad, azaz, normál esetben ennél gyakrabban pislogunk, és így nem párolog el és nem szárad ki a szemünk. Élethelyzettől is függ, hogy milyen gyakran pislogunk, hiszen például beszélgetéskor ez sűrűbb, de ha valaki nagyon figyel, akkor viszont ritkul.A számítógépes munkánál éppen ez okozza a gondot, hogy, ha egészséges a szeme. Mindezt elősegítheti, ha rossz helyen van a monitor. Ha túl fent van ugyanis, nagyobbra nyílik a szem, tehát nagyobb területen párolog a könny. Így akár négyszeres is lehet a párolgás. A párolgást fokozza a huzat, a légkondicionálás, a ventilátor - mindez szemszárazságot okozhat.