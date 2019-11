Meglepő dolgokat árulhat el a szemünk színe

A kérdés régóta foglalkoztatja a szakembereket, és a Pittsburgh Egyetem munkatársai a szemünk színe alapján most már azt is meg tudják mondani, milyen magas a fájdalomküszöbünk, mekkora az esélye annak, hogy cukorbetegek leszünk, milyen gyors az észjárásunk, milyen ügyesen tudunk eldobni egy frízbit, vagy éppen, hogy mennyire bírjuk az italt.

A vizsgálatok során többek közt arra derült fény, hogy a kaukázusi, kék- vagy zöldszemű nők szülés során kisebb fájdalmat éltek át, mint a barna szeműek, emellett előbbiek kevésbé szorongtak szülésük után, ritkábban lettek depressziósak és kevesebb negatív gondolat gyötörte őket.

Amint azt Inna Belfer professzor az Amerikai Fájdalom Társaság találkozóján elmondta, a pontos okok egyelőre ismeretlenek, de minden bizonnyal a genetikában rejlik a magyarázat. Az emberi szem színeés azok a gének, melyek miatt valakinek a szeme sötét, vagy éppen világos lesz, más dolgot is predesztinál az illetőben. Egyes gének például, melyek a szemet sötétté tevő melaninnal állnak kapcsolatban, érzékenyebbé teszik az embert az alkohol iránt is, így a barna szeműek már kevesebb italtól is lerészegedhetnek , mint a kék szeműek. Ugyanakkor a barna szeműeknek