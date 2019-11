A szemszínekről: melyik a legelterjedtebb?

A szemünk színe a genetikai hátterünktől függ: azaz, a szüleink szemszíne határozza meg, hogy a mi íriszünkben milyen típusú és mennyiségű pigmentek találhatóak meg - azonban a szemszínt meghatározó gének olyan sokfélék, és ez a genetikai minta olyan bonyolult, hogy a szemünk színe teljesen eltérhet attól, ami a családunkban korábban előfordult.

Ennek oka abban keresendő, hogy egy éves kor előtt a gyerekek szervezetében még nem termelődik melanin - pontosabban annak egy altípusa, az eumelanin -, az a sötét pigment, ami "megszínezi" a szemeket. A legtöbb kisgyereknek két éves kora előtt kialakul a későbbi szemszíne , de van, akinél ez csak három éves kor körül történik meg.A szem színe életünk további részében is változhat:, másoknál a várandósság alatt alakult át az árnyalat. Ritkán az is előfordul, hogy valamilyen trauma, sérülés hatására változik meg a szem színe.A barna szeműeknél az íriszben meglehetősen sok a melanin, ez okozza a sötétségét. A világ népességének legnagyobb százaléka barna szemű , sőt néhány területen ez az egyetlen árnyalat.Világosabb, mézbarna szemű az európaiak és a közel-keletiek nagy része., oka egy lipokróm nevű sárga pigment megjelenése az íriszben. Szintén a legritkább árnyalatok közé tartozik a zöld, illetve a szürke, ennél a két a szemszínnél szintén kevesebb a melanin, mint a barna szemnél.

A szakértők szerint minél világosabb valaki szeme, annál veszélyeztetettebb bizonyos betegségeket tekintve: a kék, szürke vagy zöld szeműeknél gyakrabban alakulhat ki makuladegeneráció vagy uveális melanoma. A barna szeműeknél azonban többször alakulhat ki szürke hályog.

Kétszínűek és írisz nélküliek

A kék szeműek szivárványhártyájában található a legkevesebb melanin, emiatt a szemük tulajdonképpen áttetsző.Meglepő módon, egyre kevesebb olyan ember van, akinek kék lenne a szeme: egy 2002-es amerikai kutatás szerint ötven év alatt közel 20 százalékkal csökkent a kék szeműek aránya.Az albínóknak gyakran pirosnak tűnik a szeme: ez amiatt lehetséges, hogy a szervezetükben igen kevés a melanin, így az íriszük teljesen átlátszó lehet, mely alatt áttűnnek az aprócska vérerek.Kialakulhat genetikai okok miatt, de sérülés következtében is. Általában nemcsak a szivárványhártyát érinti, hanem a szem más területeit is, emiatt az aniridiások jó része komoly szembetegségekkel, látáscsökkenéssel és hályogokkal is küzd.Az egyik legkülönlegesebb "rendellenesség" a(ez a teljes heterochromia), illetve egy-egy íriszén belül különböző árnyalatok jelennek meg, például egy folt formájában. Okozhatja genetikai eltérés, betegség vagy sérülés egyaránt. Az esetek nagy részében nem jár a látás sérülésével és fájdalmat sem okoz.Köszönjüksegítségét a cikk elkészítésében!