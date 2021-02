Lehet sportolni táplálékkiegészítők nélkül?

Csak vágj bele és csináld! - harsogják gyakran a sportolásra buzdító motivációs idézetek, és való igaz, hogy az elhatározás és a kitartás a rendszeres sportolás két kulcsa. Ám az, hogy fejben ott vagyunk és a célunkra koncentrálunk, önmagában még nem elég, nem feledkezhetünk meg emellett testünk fizikai szükségleteiről sem. Itt kerülnek reflektorfénybe a táplálékkiegészítő szerek.

Üzemanyag a testnek

Szervezetünk a testmozgáshoz szükséges energiát két fő makrotápanyagból, a szénhidrátokból és a zsírokból nyeri - előbbi biztosítja az üzemanyagot a testnek ahhoz, hogy bírja az intenzív fizikai megterhelést, míg utóbbi az állóképességi terhelésnél szolgáltat energiát. A fehérjék elősegítik az izmok megfelelő regenerációját és fejlődését. Emellett a mikrotápanyagok (vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, antioxidánsok) adják azt a pluszt, amitől igazán gördülékeny lesz az edzés, és nem kell a görcsökkel, a kimerültséggel vagy a lankadó teljesítménnyel küzdenünk. Mind a makro-, mind a mikrotápanyagokat elsősorban a jól összeállított, változatos étrenddel tudjuk biztosítani a szervezetünknek - az Amerikai Egyesült Államok Orvostudományi Nemzeti Könyvtára (National Library of Medicine, NLM) által megfogalmazott irányelvek is kiemelik, hogy azon fizikailag aktív személyeknek, akik kiegyensúlyozott táplálkozással megfelelő mennyiségű kalóriát, makro- és mikrotápanyagokat visznek be a szervezetükbe, nem szükséges az étrend-kiegészítők fogyasztása. Ma már azonban ritka, hogy pusztán étkezéssel fedezni tudjuk minden szükségletünket. A különféle ételérzékenységek, felszívódási zavarok és diéták is megnehezítik a dolgunkat, de egy teljesen egészséges felnőttnek is szüksége lehet bizonyos tápanyagok időszakos pótlására, különösen akkor, ha rendszeresen és tudatosan sportol.

Nem mindegy, mi a célunk

A rendszeres mozgás és az aktív életmód az egészségmegőrzés egyik alappillére, ezért bármit is sportolunk, azzal biztosan jobbat teszünk magunknak annál, mint ha csak a kanapén elnyúlva töltenénk a szabadidőnket. Az aktív életmódra való törekvés mellett azonban nem árt, ha igyekszünk tudatosan összeállítani az edzéstervünket. Először is fontos, hogy tisztázzuk, mi a célunk a mozgással: az állóképességünkön szeretnénk javítani, kicsit izmosabbak kívánunk lenni, netán megszabadulnánk pár plusz kilótól? A megfelelően összeválogatott táplálékkiegészítők abban lesznek a segítségünkre, hogy hamarabb célt érjünk anélkül, hogy közben túlhajszolnánk és ezzel sérülésveszélynek tennénk ki magunkat.

Az állóképességünk és terhelhetőségünk fejlesztéséhez a kardiójellegű mozgásformákat (gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrálókötelezés, úszás stb.) érdemes űzni, ezek megemelik a pulzust, megdolgoztatják a szívet, valamint fokozzák a szervezet oxigén- és energiafelhasználását. Mivel ezek a zsírégető mozgások jellemzően fokozott izzadással járnak, különösen fontos, hogy edzés után odafigyeljünk a megfelelő folyadék- és elektrolitpótlásra. Az izzadsággal együtt ugyanis nemcsak vizet, de elektrolitokat, azaz testfolyadékban oldott ásványi anyagokat is veszítünk, ennek következtében könnyen felborulhat a szervezet elektrolitháztartása. A nagyfokú szomjúságérzet mellett erre szédülés, fejfájás, gyengeség és sápadtság hívhatja fel a figyelmet, de súlyos esetben akár hányás, vérnyomásesés, szapora szívverés vagy hirtelen szívmegállás is bekövetkezhet.

Az izomépítő edzések a tartásunkat is javítják. Fotó: Getty Images

Az erősítő, izomépítő edzésekkel (súlyzós vagy saját testsúlyos gyakorlatok, TRX, kettlebell, gumiszalag stb.) lehet szép, szálkás izomzatunk, valamint idősebb korban ezek segítenek szinten tartani az izomtömeget. A formás izomzat mellett az erősítő gyakorlatok hozzásegítenek a szebb tartáshoz, stabilizálják az ízületeket és a szalagokat, valamint fokozzák a szervezet alapanyagcseréjét, mivel az izomszövet pihenés közben is több energiát éget, mint a zsír. Az izmok építőköve a fehérje, amely segít helyreállítani a mozgás során az izomrostokban keletkező apró sérüléseket, és az izomépítő folyamatokhoz is elengedhetetlen, épp ezért az erősítő edzések után érdemes valamilyen fehérjében gazdag fogást (túrót, főtt tojást, sonkát vagyfehérjeshake-et) fogyasztani.

A súlyvesztéshez a már említett mozgástípusok kombinációja a legjobb választás, ám ez esetben a kalóriaszegény étrend miatt válhat nehézkessé a szükséges mikro- és makrotápanyagok pótlása. A táplálékkiegészítők segítségével azonban alacsony kalóriabevitel mellett is biztosíthatjuk a szervezetünknek a szükséges tápanyagokat, sőt akár kifejezetten a fogyást segítő készítményekkel támogathatjuk a sikeres alakformálást. A nagyobb túlsúlyt cipelőknek és az ízületeket jobban igénybe vevő sportot űzőknek javasolt továbbá a kollagéntartalmú táplálékkiegészítők alkalmazása, melyek gondoskodnak a szalagok és ízületek rugalmasságának megtartásáról, ezzel elkerülhetők a kopásos panaszok.

Érdemes továbbá megemlíteni a versenyfelkészülés időszakát is, ami nemcsak a profi sportolókat érintheti, hiszen a hobbisportolók közül is sokan szánják rá magukat egy-egy maraton, triatlon, teljesítménytúra vagy bármilyen más sportverseny teljesítésére. Ahhoz, hogy egy adott távon kihozhassuk magunkból a maximumot, szinte elengedhetetlen egy jól átgondolt, táplálékkiegészítőkkel megtámogatott étrend összeállítása, amihez célszerű sportdietetikában jártas szakember segítségét kérni. Jó adag energia és elhivatottság szükséges hozzá, de ha tartjuk magunkat az előírt táplálkozási tervhez, látni és érezni fogjuk a különbséget magunkon és a teljesítményünkön egyaránt.

Bepillantás a felszín alá

Céljaink pontos meghatározásához jó, ha tudjuk, honnan indulunk, azaz tisztában vagyunk azzal, mit "rejt" a testünk. Előfordulhat ugyanis, hogy a tükörben látott kép nem fedi teljesen a felszín alatti fizikai állapotunkat. (Lehet, hogy ránézésre nem tűnünk például túlsúlyosnak, ám a szervezetünkben a zsír-izom arány nem a legegészségesebb kategóriába tartozik.) Röntgenszeme sajnos senkinek sincs, ám egy egyszerű és fájdalommentes testösszetétel-méréssel pontosan kideríthetjük, a testsúlyunk mekkora részét teszik ki a zsír- és izomszövetek. A mért értékekből szakember segítségével kiderülhet például, hogy mennyi zsigeri zsírunk van (ez a szervek között megbújó zsír jóval ártalmasabb a szervezetre, mint a bőr alatt felszaporodó zsírpárnák, és bizony a vékonyabb alkatúaknál is előfordulhat), rendben van-e a csontozatunk, és elegendő folyadékot fogyasztunk-e. Az eredmények függvényében nemcsak pontosabb képet kaphatunk arról, hogy milyen típusú edzéseket érdemes végeznünk, de remekül nyomon tudjuk követni vele a testmozgás jótékony hatását is. Lehet, hogy a tükörben vagy a mérlegen még nem olyan szembetűnő a változás, de pár hét kitartó sportolás után a testösszetétel-mérés segítségével számszerűsítve fogjuk látni, hogyan alakul át a szervezetünkben a zsír-izom arány.

Túlzásba lehet esni

Mint az élet oly sok területén, a táplálékkiegészítés esetében is igaz a mondás: jóból is megárt a sok... Azzal, ha válogatás nélkül szedjük vagy fogyasztjuk ezeket a szereket, könnyen áteshetünk a ló túlsó oldalára, amivel hosszú távon akár árthatunk is magunknak. Épp ezért fontos, hogy a lehető legalaposabban utánajárjunk, mi az, amire nagy szüksége lenne a szervezetünknek, de az étkezésünkkel nem tudjuk biztosítani azt számára.

Tipp Ellenőriztessük rendszeresen vitamin- és ásványianyag-szintünket, hogy felmérhessük, szervezetünknek mire is van szüksége!

Egy teljeskörű laborvizsgálattal már egy vérvételből kiderülhet, hogy pontosan mely vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel kellene feltölteni a raktárainkat, így célzottan azokat pótolhatjuk, és elkerülhetjük az esetleges túladagolással járó kellemetlen tüneteket. Különösen a zsírban oldódó vitaminok (A-, D-, E-, K-vitamin) és egyes nyomelemek (például vas, cink, réz, szelén) esetében fontos odafigyelni arra, hogy ne essünk túlzásba, mert ezek könnyen felhalmozódhatnak a szervezetben, ami ártalmas lehet. Ha elbizonytalanodnánk a mennyiségeket illetően, kérjük bátran háziorvos, személyi edző vagy sportdietetikus segítségét, és ne felejtsük el alaposan átböngészni a választott táplálékkiegészítők összetevőlistáját, ahol megtalálhatjuk az ajánlott napi tápanyagbevitelt (recommended dietary allowance - RDA) részletező táblázatot, ez ugyancsak segít eligazodni a számok között.