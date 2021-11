A hurutos köhögést így kezeljük

Légúti betegségek gyakori kísérőtünete az elhúzódó hurutos köhögés. Szervezetünk számára ugyan előnyös, hiszen a kórokozók eltávolítását segíti, nekünk viszont kellemetlen a sokszor rohamokba torkolló, fullasztó köhögés. Dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa elmondta, hogyan enyhíthetjük a tüneteit úgy, hogy közben a gyógyulásunkat sem hátráltatjuk.

A köhögésre szükségünk van

A köhögés természetes reflex: segítségével tudunk a légutakba kerülő, nem kívánt anyagoktól megszabadulni. Hurutos köhögés esetén ez az anyag a hörgők által termelt váladék, amelyben a gyulladást okozó baktériumok és vírusok, egyéb szennyeződések is megtalálhatóak. "Légúti betegség esetén azért is termelődik több váladék, hogy védelmet nyújtson a gyulladás miatt sérülékenyebb nyálkahártya számára. A hurutos köhögés tehát a gyógyulási folyamat része, ám érthető okokból szeretnénk, ha ez minél kevesebb kellemetlenséggel járna."

A köhögés az egyik leggyakoribb tünet, amellyel orvoshoz fordulunk, kiváltó oka pedig számos betegség lehet. Nézzük, mi állhat a háttérben, és mit tehetünk a váladékos köhögés tüneteinek enyhítése érdekében.

Kutyaharapást szőrével, avagy mire jó a köptető?

A köptető szó hallatán jogosan merül fel bennünk, hogy miért is kellene szednünk, ha már így is a fokozott váladék felköhögése a problémánk. A válasz egyszerű: a köptető (más néven hurutoldó) nem a köhögési ingert fokozza, vagyis nem gyakoribb köhögésre ingerel, hanem a letapadt, esetenként sűrű váladékot hígítja, így segíti, hogy minél előbb és minél könnyebben megszabaduljunk tőle.

Kell-e szedni köhögéscsillapítót?

Hurutoldót és köhögéscsillapítót soha nem szabad egy időn belül bevenni, hiszen a felhígított váladék távozását gátoljuk ezzel. Hurutos köhögés esetén is szükség lehet azonban a köhögés csillapítására, hiszen éjszaka például szeretnénk nyugodtan aludni. Ilyenkor délután vegyük be az utolsó adag hurutoldót, majd lefekvés előtt fél-egy órával a köhögéscsillapítót.

A hurutos köhögés sokszor hetekig elhúzódik.

Tea, illóolaj és páratartalom

A hurutoldó szedésénél nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, erre minden esetben figyelmeztet a készítmények betegtájékoztatója is. Hatásukat csak így tudják megfelelően kifejteni, ezért igyunk sokat: teát, vizet, fogyasszunk leveseket, gyümölcslevet, ami ezek közül jól esik. A gyógyteák közül a hagymatea vagy kakukkfűtea ajánlható köhögési ingert csökkentő mézzel édesítve. Az inhalálás, a párás levegő belélegzése is nyákoldó hatású. Erre a célra használjunk inkább fiziológiás sóoldatot párologtató készüléket. A házilag készített gyógynövényes-illóolajos forrázat veszélye, hogy a forró gőz belélegzése irritálja a nyálkahártyát és forrázásos baleset is előfordulhat. Asztmásoknak, krupposoknak kifejezetten árt a meleg pára.

Milyen esetben kell orvoshoz fordulni?

Ha egyéb tünet - 2-3 napnál tovább tartó láz, rossz közérzet, levertség, izom- vagy ízületi fájdalom, torok- fülfájás - is jelentkezik, akkor javasolt szakembert felkeresni. Mindenképp szükséges, ha a hurutos köhögés fokozódik, nehézlégzés, fulladásérzés, mellkasi fájdalom is társul hozzá, vagy a köpet színe megváltozik (véres vagy sárgás-zöldes árnyalatú lesz).

Fontos! Ha a betegség megszűnt, a köptető szedése már felesleges, sőt: csak még tovább fenntartja a köhögéses panaszt.