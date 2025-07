Havas Henrik prosztatarákkal küzd, ilyen kezeléseket kapott eddig

„A helyzet az, hogy prosztatarákom van” – vallotta be saját, Heti Havas című műsorának legutóbbi adásában Havas Henrik újságíró-műsorvezető. Mint mondta, nemrég fejeződött be a 28 alkalmas sugárterápiája. Emellett kemoterápiában is részesült.

A prosztata (dülmirigy) karcinómája a férfiak leggyakoribb tumoros betegsége. Fotó (illusztráció): Getty Images

„Végigcsináltam fegyelmezetten”

Havas elmondása szerint sokan nem gondolták, hogy a kemoterápiát is végigcsinálja majd, de sikerült neki. „Tudtam, hogy végigcsinálom, mert ha én valamit elhatározok, akkor én azt megcsinálom. Végigcsináltam fegyelmezetten” – fogalmazott.

Nem sokan tudták eddig

Azt is elmondta, hogy egy kezén meg tudja számolni, hogy a családtagjaival együtt hányan tudtak eddig a betegségéről. Elárulta továbbá, hogy az orvosok figyelmeztették, hogy gyenge lesz a kezelésektől, illetve több mellékhatást is tapasztalhat, például a gyakori vizelési ingert.

Forrásunk volt: 1.