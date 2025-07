A torna, ami csodát tesz odalent - ezért fontos a gátizmok megerősítése

A gátizomtorna (más néven intimtorna vagy Kegel-gyakorlatok) a medencefenék izmainak erősítésére szolgál. Ez az alig látható izomcsoport fontos szerepet játszik a húgyhólyag, a méh és a végbél alátámasztásában. A gátizomtorna minden életkorban hasznos, nőknek és férfiaknak egyaránt.

Ezért fontos az intimtorna

Bizonyos dolgok miatt a gátizmok ellazulhatnak, nem töltik be megfelelően a funkciójukat, annak előbb-utóbb többféle érezhető következménye lesz. Az egyik első kellemetlenség, amit tapasztalhatunk, az alkalmi stressz-inkontinencia: így nevezik azt, amikor a hasűri nyomás megemelkedésekor, tehát nevetés, tüsszentés vagy köhögés során néhány csepp vizelet akaratlanul távozik. Az inkontinencia egyébként meglepően gyakori, az idősebb, 65 év feletti emberek nagyjából háromnegyedénél okoz kellemetlenségeket legalább időnként. Későbbiekben más probléma is felléphet a gátizmok ernyedése miatt, méhsüllyedést eredményezhet, illetve az intim együttléteket is kellemetlenné teheti.

Otthon is végezhető, egyszerű torna segíthet a panaszok enyhítésében. Fotó: Getty Images

Szerencsére otthon is elvégezhető, egészen egyszerű torna is segíthet, hogy megerősítsük az izmokat odalent. Az úgynevezett Kegel-gyakorlatokkal sokat tehetünk azért, hogy a medencefenék izmait karban tartsuk. Fontos, hogy csak üres hólyaggal végezzük el az alábbiakat.

Alap Kegel-gyakorlat:

Feküdj hanyatt.

Feszítsd meg a medencefenék izmaidat (mintha a vizeletedet próbálnád visszatartani).

Tartsd megfeszítve 3–5 másodpercig.

Lazíts ugyanennyi időre.

Ismételd meg 10-szer.

Naponta 3 alkalommal végezd el ezt a gyakorlatot.

Haladó változat:

Növeld a feszítés idejét fokozatosan 10 másodpercig.

Csinálj gyors összehúzásokat is: 10 gyors feszítés–lazítás egymás után.

Kombinálhatod a hosszú és rövid feszítéseket.

