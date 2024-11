Paul McCartney 82 évesen még turnézik, így tartja magát fiatalon

Paul McCartney közel hét évtizede koncertezik. Legutóbbi, Got Back című turnéja során 2022-ben és 2023-ban több országot is bejárt. Koncertjei ráadásul még mindig közel három órásak. De hogy mi lehet a titka? Módszeréről a Mirror számolt be.

Paul McCartney a mai napig koncertezik. Fotó: Getty Images

Diéta

Az egyik legismertebb életmódbeli döntése, hogy az 1970-es években néhai feleségével, Lindával együtt áttért a vegetáriánus étrendre. Linda később saját márkát is piacra dobott az otthon főzött vegetáriánus ételeiből, ami a mai napig nagyon népszerű.

Annak idején ez egy közös döntés volt, és soha nem néztünk vissza. Nagyszerű volt részese lenni a vegetáriánus forradalomnak

– idézte fel az énekes.

Szemjóga

McCartney talán legszokatlanabb módszere a szemjóga, amit a húszas éveiben sajátított el, és azóta is folyamatosan gyakorolja. Annak idején egy indiai útja után próbálta ki, és állítása szerint azóta nem kell szemüveget viselnie.

A hagyományos jógához hasonlóan a szemjógát is többféle gyakorlat alkotja. Az egyik ilyen az úgynevezett tenyeres szemmozgás, amelynek során a meleg tenyerünket nagyjából 10 másodpercre a szemhéjunkra kell helyeznünk. Szintén jót tehet a zoomolás, aminek során egy távolabbi tárgyra, majd egy közelebbire fókuszálsz és ezt váltogatod.

Zene

McCartney tinédzserkora óta a zene megszállottja. Egyesek szerint ez is pozitív hatással lehetett az egészségére, gyakran emlegetik ugyanis, hogy a demenciával élők tüneteinek enyhítésére is alkalmas a zenehallgatás.

Testedzés fejenállással

Nem meglepő, hogy McCartney gondoskodik arról is, hogy minél tovább megmaradjon a fizikai kondíciója. Ennek érdekében rendszeresen nyújt és edzőgépezik, alkalmanként pedig még mindig eljár futni. Érdekesség, hogy a testedzést minden alkalommal fejenállással fejezi be. A sztár szerint ez "a törzserő és egyensúly próbája".