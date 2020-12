WHO: otthon is indokolt lehet a maszkviselés

Otthon is javasolt a maszk viselése a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, amikor az emberek vendégeket fogadnak, és nem tartható a szükséges távolság - figyelmeztetett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A genfi székhelyű szervezet frissen közzétett iránymutatása szerint akkor is érdemes felvenni a maszkot látogatók fogadásakor, ha nem biztos, hogy a helyiség megfelelően szellőzik.

Önmagában a maszk sem megoldás

A szociális távolságtartás és a rendszeres fertőtlenítés mellett továbbra is a maszkviselés az egyik legfontosabb fegyverünk a koronavírus terjedése ellen. Emiatt világszerte, így Magyarországon is kötelező használatot írnak elő a közösségi zárt terekben, illetve sokhelyütt már az utcákon is. Önmagában azonban ez sem állíthatja meg teljesen a vírus terjedését. Az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta, hogy a védőmaszk viselése hamis biztonságérzetet adhat az embereknek, és így megfeledkezhetnek a többi biztonsági óvintézkedésről.

A WHO szerint az otthonunkban is indokolt lehet a maszkviselés, ha vendéget fogadunk.

Fotó: Getty Images

Emellett aláhúzták: az egészségügyi intézményekben a jelenleginél is szélesebb körűvé kell tenni a maszk használatát. A WHO korábban is javasolta a maszkviselést a zsúfolt helyeken, az otthoni környezetre vonatkozóan azonban eddig nem fogalmazott meg ajánlásokat.

