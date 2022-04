Világjárványt okozhat a dzsungelből támadó vírus?

Ilyen gyorsan terjed a Zika-vírus.

Mint arról beszámoltunk , a Zika-vírus okozta betegség 2016-ban globális egészségügyi vészhelyzetet okozott. Főként, miután anyjuk a terhesség alatt megfertőződött. A vírusfertőzés az újszülötteknél mikrokefáliát (szokatlanul kicsi fejet) és súlyos értelmi fogyatékosságot okoz. A Cell Reports című folyóiratban ismertetett laboratóriumi kutatás azt sugallja, hogy a vírus könnyen mutálódhat, és az új variánsok rendkívül gyorsan fertőzhetnek. Még azokban az országokban is, ahol a korábbi Zika-járványok után immunitás alakult ki. Mivel a kisfejűség is egy mutáció eredménye volt 2016-ban, elméletileg kialakulhat egy újabb, agresszívabb variáns is az egész világon - írta a BBC