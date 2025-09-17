Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Újabb emberek fertőződtek meg a nyugat-nílusi lázzal itthon

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Kórházi ápolást igényeltek a betegek.

Újabb embereket ápolnak hazai kórházakban a nyugat-nílusi láz tüneteivel - írja a Portfolio a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának jelentése alapján. A 36. héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt.

Az adatok szerint egy 49 éves, Pest vármegyei nőnél és egy 66 éves, Bács-Kiskun vármegyében élő férfinél igazolták a hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést. Hazai eredetű megbetegedést a főváros, továbbá három vármegye területén regisztráltak: Bács vármegye (3 fő), Budapest (1 fő), Heves vármegye (1 fő), Pest vármegye (3 fő). A betegek 78%-a férfi, az átlagéletkor 67 év (49-85 év). A betegek 66%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került. 

A nyugat-nílusi láz szúnyogok által terjesztett betegség, emberről emberre nem terjed. Nagy arányban teljesen tünetmentes fertőzést okoz, csak a betegek kis százalékánál vált ki hőemelkedéssel járó, influenzaszerű tüneteket, még kisebb százalékban pedig idegrendszeri gyulladást, agyvelő- vagy agyhártyagyulladást. A súlyosság utóbbinál is nagyon széles skálán mozog: lehet egészen enyhe, de elhúzódó és nagyon ritkán életveszélyes állapot is. Hogy a fertőzés kinél banális és kinél súlyos, az immunrendszer állapota mellett az egyéni adottságokon, a genetikai háttéren is múlik. Bővebben a betegségről az alábbi cikkünkben írtunk.

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

fertőző betegségek nyugat-nílusi láz

