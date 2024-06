Új Covid-mutánst szór szét a foci Eb

A Covid erősödéséhez a sportrendezvények – így a jelenleg is zajló Foci Eb és a nyári olimpia – is hozzájárulnak. A FLiRT alváltozatait az Egyesült Államokban azonosították, a KP.3 és az LB.1 azonban immár Olaszországban is rohamosan terjed – írja az Index az Il Messaggero információira hivatkozva.

A fociszurkolók terítik a vírust. Fotó: Getty Images

Szélsebesen fertőz

„Olaszországban egyelőre az azonosítást jobbára az amerikai repterekről begyűjtött minták alapján végzik” – mondta el a portálnak Federico Gueli virológus, aki kezdetektől fogva nyomon követi a koronavírus evolúcióját. Elkülönítették már a legújabb, KP.3 jelzésű mutánst, sőt a leggyorsabban terjedő KP.3.1.1 jelenlétét is kimutatták. Ez utóbbi szélsebesen fertőz most OIaszországban is, ahol az azonosított alvariánsok egyötöde KP.3.1.1. Gueli szerint azonban nem várható, hogy ez a változat a korábbiaknál súlyosabb következményekkel járna.

A tünetek nemigen különböznek a korábbi Covid-betegségek jellemzőitől: a KP.3 ismérve a láz, a rossz közérzet, a fáradtság, a fejfájás, a köhögés, a torokfájás, illetve az izom- és ízületi fájdalmak.

„A koronavírusok jelenlétét hullámokban tapasztaljuk” – mondta el a portálnak Fabrizio Pregliasco, egy másik olasz virológus. A befolyásoló tényező közé tartozik a labdarúgó-Európa-bajnokság, illetve a közelgő olimpiai játékok is.