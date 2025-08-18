Azt hitte, csak másnapos, valójában súlyos fertőzést kapott el a brit turista

Egy brit nő, Alysha Pyrgotis a Gili Trawangan nevű indonéz szigeten járt idén júniusban. Egyik nap nagyon rosszul lett, erős hányással és hasmenéssel: azt hitte, csak az előző esti italozás viselte meg. De amikor fizikailag képtelen lett felkelni az ágyból, mert „delíriumos” állapotban volt, és mély izom- és csontfájdalmak gyötörték, tudta, hogy súlyosabb a helyzet.

Szerencséje volt, mert az apró szigeten nincs kórház, de egy helyi orvos meg tudta vizsgálni. Ekkor derült ki, hogy tífusszal fertőződött meg: a betegség ötből egy betegnél halálos végkimenetelű, ha nem kezelik - számolt be az esetről a Daily Mail.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

A nő a következő napokban infúziót kapott, majd mikor már negatív lett a tesztje, elhagyhatta az országot. De még így is egy hónap volt, mire felépült a betegségből.

Mint mondta, az utazása alatt gyakran simogatott meg kóbor állatokat, de kezet mosni nem mindig volt lehetősége, és kézfertőtlenítőt sem vitt magával. Arra sem figyelt, hogy ételeket honnan rendel.

A tífusz ugyanis fertőzött élelmiszerrel és ivóvízzel is terjed. Tartósan magas lázzal, lassú szívveréssel, székrekedéssel vagy hasmenéssel, az esetek egy részében végzetes hasi kórkép kialakulásával járó megbetegedés.

A British backpacker has revealed how she was struck down with a deadly disease which she had initally mistaken for a bad hangover.

Alysha Pyrgotis, from Bradford, West Yorkshire, was left vomiting and suffering 'extreme diarrhoea' after catching typhoid fever on the remote Indonesian party island of Gili Trawangan in June this year.

She had initially thought her symptoms of the bacterial infection, which can kill one in five of those infected if they don't seek treatment, was a result of having one too many drinks the night before.

But when she became physically unable to get out of bed due to feelings of being 'delirious' combined with deep muscle and bone pain, the 27-year-old knew she was in a lot more bother than first assumed.

She said: 'I couldn't concentrate at all, that's when I started to panic. The guy I was travelling with at the time started to realise I was quite poorly, I wasn't hungover.

'He spoke to the person at the hostel and we had a look online, there weren't any hospitals. I was on a very small island, there wasn't really healthcare, it was really unlucky that I was there at the time.