Veszélyes kullancsfaj jelent meg itthon – súlyos fertőzést terjeszt

Március végén egy addig sosem látott, azonosítatlan albínó kullancsot találtak egy kutyában Magyarországon. Az InfoRádiónak nyilatkozva Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke most tisztázta a helyzetet: a parazita egy sündisznókullancs (ixodes hexagonus) volt. A szakember felhívta a figyelmet, hogy bár ez az élőlény jellemzően sünök fészkében fordul elő, azonban falusi vagy kertvárosi környezetben kutyára, macskára, sőt, akár emberre is támadhat.

Az ixodes hexagonus főként sünökre kapaszkodik rá, de akár az embert is megtámadhatja. Fotó: Getty Images

A sünök nem tudnak megszabadulni az élősködőktől, és egy-egy példány bőrébe akár 100-150 kullancs is befúrhatja magát. A sün ugyan nem betegszik meg a vérszívók terjesztette kórokozóktól, de azok a szervezetében még jobban elszaporodhatnak, átterjedve további kullancsokra is. Ez utóbbiak aztán a sünről leesve más melegvérű élőlényekre kapaszkodhatnak át. Egyebek mellett a Lyme-kórt okozó baktériumok is jelen lehetnek a nyálukban, csípés esetén akár súlyos emberi megbetegedést kiváltva.

Kapiller szerint a sündisznókullancs ilyen módon egy „biológiai bomba vagy terrorista”. Ráadásul hiába van természetes ellensége, egy méhecskeszerű állat, annak állományát a nagyüzemi mezőgazdaság mára jelentősen megritkította.