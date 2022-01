A Semmelweis Egyetem rektora szerint az omikron magas fertőzőképessége miatt több tízezres esetszámokra lehet számítani az ötödik hullámban.

"A koronavírus ellen nem tudunk élethosszig tartó védettséget szerezni, az évek óta világszerte cirkuláló nátha-koronavírusokat is ezért kapjuk el évről évre. Az omikronon átesetteknél a nem oltottak természetes védettsége valószínűleg 3-4 hónapon belül le fog csengeni" - mutatott rá a pécsi szakember a Forbesnak nyilatkozva, hozzátéve, hogy ez egyelőre feltételezés, biztosat nem lehet kijelenteni a kérdésben. Kifejtette, ha az omikron variáns át is immunizálja a lakosság nagy részét, a védettség elkopásával újra és újra fellángolhat a járvány. Másrészt bármikor jöhet egy új variáns, amely ellen nem elég hatékony a korábban kialakult immunitás.

Az átoltottság növekedése a tavalyinál kedvezőbb járványügyi helyzetet teremthet az idei évre. Fotó: MTI/Varga György

Dr. Jakab Ferenc szerint az idei évi kilátások annyiban mindenképpen mások, mint a tavalyiak voltak, hogy az átoltottság ma már magasabb szintű, illetve várhatóan tovább fog emelkedni. Emellett a természetes átfertőződést is figyelembe kell venni, mert az is nyom valamennyit a latba, még ha idővel el is kopik. "Csökkenő amplitúdójú, csökkenő intenzitású és talán enyhébb klinikai tüneteket okozó kisebb járványok lesznek, én ezt várom, de ezt felülírhatja a természet" - árulta el a virológus.

Kitért rá, megjelenhetnek újabb, az omikronnál súlyosabb tüneteket okozó vírusváltozatok is. Az omikron variáns más mechanizmussal tör be a sejtekbe, mint a korábbiak, ezért kevésbé érinti a tüdőt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy újabb mutációk révén ne támadhatná ismét erőteljesebben a tüdőt a SARS-CoV-2. "Ezért óvatosan kell kezelni az olyan kijelentéseket, hogy az omikronnal vége a pandémiának. Lehet, hogy időlegesen megoldja, de nem hiszem, hogy végérvényesen ez fogja jelenteni a koronavírus veszélyének a végét" - szögezte le Jakab az interjúban.

Bár kevésbé okoz súlyos tüneteket, mint a delta, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint mégsem tekinthető enyhének a koronavírus omikron variánsa.