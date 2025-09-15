Megfázás ősszel: innen tudhatod, mi okozza – Mutatjuk a náthaszezon leggyakoribb fertőzéseit

Az őszi-téli időszak a felső légúti fertőzések szezonja. A betegségek zöme enyhe tünetekkel zajlik le, olykor viszont akár súlyosabb szövődmények is kialakulhatnak belőlük. Ebben az időszakban meredeken emelkedik a nátha, az influenza, a Covid-19 és más vírusos, illetve bakteriális fertőzések előfordulása is. Lássuk, milyen tünetek lehetnek árulkodóak.

Az őszi-téli időszakban többféle kórokozó is kiválthat fertőző légúti megbetegedéseket. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb őszi felső légúti megbetegedések

A leggyakoribb és legártalmatlanabb betegség kétségkívül a közönséges nátha. Többnyire rhinovírusok állnak a hátterében, és az orrfolyás, a tüsszögés, a torokfájás, valamint az orrdugulás a legjellemzőbb tünetei. Gyakran kíséri fáradtság, fejfájás, enyhe köhögés, és bár sokszor kellemetlen, a legtöbb esetben néhány nap alatt magától elmúlik. Mivel a náthára nincs specifikus gyógymód, a kezelés tüneti: bőséges folyadékfogyasztás, pihenés és orrdugulás elleni készítmények segíthetnek.

Jóval komolyabb problémát jelent az influenza, amelyet az influenza A és B vírusai idéznek elő. Az influenzát nem szabad összekeverni a náthával: tünetei hirtelen jelentkeznek, és sokkal intenzívebbek. A magas láz, a hidegrázás, az erős fejfájás, valamint az izom- és ízületi fájdalom szinte mindenkinél megjelenik, emellett gyakori a száraz köhögés, a torokfájás és az erős levertség is. Bár egészséges felnőtteknél általában egy hét alatt enyhülnek a panaszok, idősek, várandósok és krónikus betegségben szenvedők esetében az influenza súlyos szövődményekhez, például tüdőgyulladáshoz vezethet. Emiatt az őszi hónapokban különösen fontos a védőoltás felvétele.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján továbbra sem hagyhatjuk figyelmen kívül a Covid-19-et, amely ősszel és télen újra erőteljesen terjedhet. Bár a járványügyi helyzet ma már kedvezőbb, mint a 2020-ban kezdődött világjárvány kirobbanásakor, a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés változatos tünetekkel járhat. A láz, a száraz köhögés és a fáradtság mellett gyakran előfordul a szaglás és ízérzékelés átmeneti elvesztése is, súlyosabb esetekben pedig nehézlégzés és tüdőgyulladás alakulhat ki. A kockázati csoportba tartozóknak érdemes évente emlékeztető oltást kérniük, és a higiéniai szabályok betartása – például gyakori kézmosás és szellőztetés – továbbra is segíti a fertőzés megelőzését.

RSV-től a baktériumokig – kevésbé közismert fertőzések

Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus szintén minden ősszel és télen megjelenik, különösen kisgyermekek és idősek körében okoz gondot. A kezdeti panaszok sokszor a náthára emlékeztetnek: orrfolyás, köhögés, tüsszögés és enyhe láz kíséri. A probléma akkor válik komolyabbá, ha a vírus az alsó légutakba jut, és hörgőcske- vagy tüdőgyulladást okoz, ami csecsemőknél kórházi ellátást is igényelhet. Az RSV terjedése ellen elsősorban a higiénés szabályok betartásával, valamint a legveszélyeztetettebb csoportok számára elérhető oltásokkal lehet védekezni.

Az adenovírusok által kiváltott légúti fertőzések szintén jellemzők az őszi hónapokban, különösen gyermekközösségekben. Bár sokszor csak orrdugulás, köhögés és láz jelentkezik, előfordulhat szemgyulladás, illetve emésztőrendszeri panasz is, például hányás vagy hasmenés. Ezek a vírusok tehát nemcsak a légutakat támadják, hanem több szervrendszert is érinthetnek, így változatos tüneteket produkálnak.

Kevésbé ismert, de időről időre járványosan felbukkan a Mycoplasma pneumoniae okozta fertőzés is, amelyet gyakran „sétáló tüdőgyulladásnak” neveznek. Ez a bakteriális eredetű betegség különösen iskolás korú gyermekek és fiatal felnőttek körében terjed, és hosszabb ideig elhúzódó, makacs köhögéssel, mérsékelt lázzal, fáradtsággal jár. Bár sok esetben enyhébb lefolyású, mint a klasszikus bakteriális tüdőgyulladás, szakszerű orvosi kezelés nélkül nehezen gyógyul.

Mikor kell orvos?

A fentiekből jól látszik, hogy az őszi időszakban számos kórokozó támadja a légutakat, és nem mindig könnyű megkülönböztetni őket egymástól. Éppen ezért fontos, hogy a tartósan fennálló vagy súlyos tünetek esetén forduljunk orvoshoz. A megelőzésben kulcsszerepet játszik a védőoltások rendszeres felvétele, a kézhigiéné, a zsúfolt terekben való távolságtartás, valamint az, hogy betegség esetén maradjunk otthon, és ne fertőzzük meg környezetünket.