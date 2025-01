Nátha vagy influenza? Ezek az árulkodó tünetek

A legfrissebb járványügyi adatok azt mutatják, hogy egyre növekszik az influenzás betegek száma itthon, akárcsak az egyéb akut légúti fertőzéseké. Ezeket a tünetek hasonlósága miatt olykor nem is könnyű megkülönböztetni egymástól, mindazonáltal akadnak lényeges eltérések, amelyek sokszor árulkodóak. Az influenza lefolyása ráadásul súlyosabb lehet, így érthető, ha betegen szeretnénk tudni a panaszaink kiváltó okát. Lássuk tehát, miben tér el egymástól a nátha és az influenza felnőttek esetében.

Náthás és influenzás tünetek

A legfontosabb különbség, hogy míg influenzának kizárólag az influenzavírusok által okozott megbetegedést hívjuk, addig a megfázás mögött több mint kétszáz különböző vírus állhat, beleértve például rhinovírusokat, adenovírusokat, szezonális koronavírusokat stb. A nátha többnyire lassan alakul ki: eleinte torokfájás jelzi a kezdetét, amelyhez aztán orrfolyás, orrdugulás, köhögés, tüsszögés társulhat. A tünetek néhány napon át egyre súlyosbodnak, közben pedig általános rossz közérzet, gyengeség, fáradtság, fejfájás, esetleg végtagfájdalmak is kínozhatják a beteget. Nagyjából egy hét alatt aztán a betegség elkezd gyógyulni, a panaszok pedig fokozatosan megszűnnek. Ritkán a megfázás lázat is kiválthat, de ez inkább csak gyermekeknél jellemző.

Felnőtteknél az egyszerű megfázás ritkán okoz lázat. Fotó: Getty Images

Az influenza lefolyása valamelyest más. Többnyire hirtelen tör rá a fertőzött személyre, méghozzá lázzal, hidegrázással, végtagfájdalmakkal. Mindehhez általában erős fáradtság, gyengeség, étvágytalanság társul. Gyakori tünet a fejfájás és a mellkasi diszkomfort, köhögés is. Az olyan felső légúti panaszok viszont, mint az orrfolyás, -dugulás és torokfájás, sokkal kevésbé meghatározóak, mint a nátha esetében. A betegség néhány napig, de akár egy-két hétig is elhúzódhat, ugyanakkor a legtöbb tünet idővel általában olyan hirtelen megszűnik, amilyen hirtelen a fertőzés elején megjelent. A köhögés viszont hosszabb ideig hátramaradhat a gyógyulást követően is.

Nátha vagy influenza? Tünet Nátha Influenza A tünetek kialakulása: fokozatos hirtelen Láz: ritka gyakori Hidegrázás: ritka elég gyakori Végtagfájdalmak: legfeljebb enyhe fájdalmak gyakori és erős fájdalmak Fáradtság, gyengeség: előfordul gyakori Tüsszögés: gyakori előfordul Mellkasi diszkomfort, köhögés: enyhe vagy közepes gyakori Orrdugulás: gyakori előfordul Torokfájás: gyakori előfordul Fejfájás: ritka gyakori Forrás: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy míg a náthaszezon ősztől egészen tavaszig kitart, addig az influenzajárvány általában néhány hétre szorítkozik Magyarországon, jellemzően a januári, februári időszakban. Ennél fogva tehát a betegség időpontja is hasznos támpont lehet annak eldöntésében, hogy mely fertőzés felelős érte.

Ezért veszélyes az influenza

Az influenzavírusok maguk is kiválthatnak szövődményeket, illetve az immunrendszert legyengítve utat nyithatnak más kórokozóknak, például baktériumoknak, amelyek másodlagos fertőzést okozhatnak a szervezetben. Ilyen módon felléphet a többi között középfülgyulladás, arcüreggyulladás, tüdőgyulladás is az influenza talaján. Különösen veszélyes a betegség terhesség idején: akár vetélést, fejlődési rendellenességeket is előidézhet. Nátha esetén a súlyos szövődmények kockázata lényegesen alacsonyabb.