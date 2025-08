Így terjed a csókbetegség – nem kell csókolózni ahhoz, hogy elkapd

A mononukleózist gyakran nevezik csókbetegségnek: a betegséget kiváltó kórokozó, az Epstein-Barr-vírus ugyanis nyállal terjed. Csókolózás útján is elkapható, de úgy is megfertőződhet az ember, ha poharat vagy evőeszközt használ közösen egy fertőzöttel. A mononukleózis azonban nem olyan fertőző, mint például a nátha – derül ki a Mayo Clinic vonatkozó leírásából.

A mononukleózis egyik jellegzetes tünete a torokfájás. Fotó: Getty Images

A mononukleózis tünetei

fáradtság

torokfájás, amelyet esetleg tévesen torokgyulladásnak diagnosztizáltak, és amely az antibiotikumos kezelés után sem javul

láz

duzzadt nyirokcsomók a nyakban és a hónaljakban

duzzadt mandulák

fejfájás

bőrkiütés

puha, duzzadt lép

A vírus általában két hét után okoz tüneteket, de gyerekeknél jellemzően rövidebb ez az időszak. A csókbetegség három-négy hétig tart, és többnyire szövődménymentesen gyógyul, de az általános gyengeség, elesettség, fáradékonyság akár hónapokon keresztül is megmaradhat.

Tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat

Fontos, hogy a fenti panaszokkal forduljunk orvoshoz, hogy kiderüljön, mi okozza azokat. Mononukleózis esetén általában nincs szükség különösebb kezelésre: sok pihenésre, bőséges folyadékfogyasztásra, esetleg fájdalom- és lázcsillapítóra van szükség a gyógyuláshoz.

A betegség ellen nincs vakcina, sőt, a vírus a fertőzés után hónapokig is a nyálban maradhat. Tehát ha a fertőzöttnek már nincsenek is tünetei, akkor is képes lehet terjeszteni a vírust. A mononukleózis veszélyét úgy csökkenthetjük, hogy gyakran mosunk kezet. Kerüljük a beteg emberekkel való érintkezést, és nem használunk másokkal közösen olyan dolgokat, mint a poharak, az evőeszközök vagy a fogkefék – hívja fel a figyelmet a WebMD.com.