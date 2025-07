Szájüregi rák nőknél: intim fertőzés is okozhatja – Így lehet kivédeni

A HPV a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés. Becslések szerint világszerte mintegy 630 millió ember érintett és az összes daganatos megbetegedés körülbelül 5 százalékáért felelős. Míg a méhnyakrák és a HPV közötti összefüggés jól ismert, a vírus egyre gyakrabban azonosítható a szájgarati daganatok kiváltó okaként is, különösen a mandulák és a nyelvgyök régiójában – írja szerdai közleményében a Semmelweis Egyetem. A HPV nem a véráramon keresztül, hanem bőr- és nyálkahártya-kontaktussal terjed, így juthat el a méhnyakról a szájüregbe. Gyakori, hogy a méhnyaki HPV-pozitív nő megfertőzi partnerét, majd orális szex útján visszafertőződik. Az is előfordulhat, hogy a férfi egy korábbi kapcsolatból hozza a vírust, és így adja át aktuális partnerének.

Méhnyaki HPV-fertőzés esetén indokolt lehet a rendszeres fogászati rákszűrés. Fotó: Getty Images

A méhnyaki HPV-fertőzés a szájüregre is átterjedhet

A Semmelweis Egyetem kutatói 41 nemzetközi tanulmány több mint ötezer női résztvevőjének adatait elemezték. Ez az első vizsgálat, mely arra kereste a választ, hogy a méhnyaki HPV-pozitivitás növeli-e az orális fertőzés kockázatát. A Journal of Dental Research oldalain publikált eredmények szerint a vírus a méhnyaki fertőzöttek 13 százalékánál fordult elő a szájüregben is, míg a méhnyaki HPV-negatív nők csupán 4 százalékánál találtak orális HPV-fertőzést. Mindez 2,22-szeres kockázatnövekedést jelent. Azoknál a nőknél, akiknek a HPV-fertőzés mellett kóros volt a méhnyaki citológiájuk is, az orális fertőzés aránya már 17 százalékra emelkedett.

„A méhnyaki HPV-fertőzés intő jel lehet, hiszen a vírus más testrészeket is megfertőzhet” – figyelmeztet dr. Rózsa Noémi Katinka, a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikájának igazgatója, a tanulmány vezetőszerzője. „A méhnyaki HPV-vel fertőzött nők közül minden nyolcadiknál a szájban is kimutatták a vírust – teljesen tünetmentesen, míg a méhnyaki HPV-negatívaknál ez csak minden huszonötödik nőre volt igaz” – tette hozzá. „A legmagasabb orális HPV-fertőzöttséget azoknál a nőknél találtuk, akiknél a méhnyaki HPV mellett már citológiai elváltozás is megjelent, ami szinte minden esetben a vírus hatására alakul ki. A kóros sejtelváltozás arra utal, hogy a vírus már hosszabb ideje jelen van a méhnyakon, ami növelheti a szájüregi és szájgarati átterjedés kockázatát” – fogalmazott dr. Mózes Adél Eszter fogorvos, a tanulmány első szerzője, a Semmelweis Egyetem PhD-hallgatója.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy bár a rendszeres szűrésnek köszönhetően a méhnyakrákos esetek száma jelentősen csökkent a fejlett országokban, a HPV-eredetű szájgarati daganatok előfordulása egyre növekszik. Jelenleg nincs standardizált szűrés az orális HPV kimutatására, és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) sem javasolja a lakossági tesztelést, mivel nincs még elfogadott diagnosztikai eszköz, és a vírus előfordulása általában alacsony. A mostani eredmények azonban arra utalnak, hogy bizonyos magas kockázatú csoportokban jóval gyakoribb lehet a fertőzés, mint ahogy azt korábban feltételezték. „Mivel jelenleg nem ismerünk olyan kóros elváltozást, amely megelőzné a HPV okozta szájgarati daganatokat, a korai felismerés rendkívül nehéz. Ha azonban a méhnyaki HPV-fertőzött nőket kiemelten veszélyeztetett csoportként azonosítjuk, lehetőség nyílhat célzott megelőző lépésekre, például a rendszeres felülvizsgálatra fül-orr-gégésznél vagy fogorvosnál” – emelte ki dr. Mózes Adél Eszter.

Oltással lehet védekezni a HPV ellen

A HPV-nek mintegy 200 típusa ismert, ezek közül több mint húsz lehet rákkeltő. A legtöbb szexuálisan aktív ember élete során megfertőződik HPV-vel, a vírust azonban az immunrendszer gyakran magától leküzdi. Ha viszont a fertőzés tartósan fennmarad, rákmegelőző állapot, később akár daganat alakulhat ki a hatására. Megbízható orális HPV-szűrés hiányában jelenleg a védőoltás a leghatékonyabb megelőzés. „A HPV elleni vakcina akár 90 százalékos védelmet nyújthat legalább 15 évig azon típusok ellen, melyek a legnagyobb eséllyel okoznak daganatot. Ennek ellenére globálisan továbbra is alacsony az átoltottság és a lakosság tájékozottsága hiányos” – mondta el dr. Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a tanulmány társszerzője.

Magyarországon jelenleg a hetedik osztályos fiúk és lányok önkéntesen és térítésmentesen kaphatják meg a HPV elleni vakcinát. 2024 augusztusáig csaknem 425 ezer tanulót oltottak be az iskolai kampány 2014-es magyarországi kezdete óta. A szakemberek szerint ugyanakkor a vakcinát idősebb korban is ajánlott beadatnia bárkinek, aki szexuálisan aktív.