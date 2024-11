Meddig fertőz a COVID-19? A teljes felépülés akár hónapokig is tarthat

Ahogy az a Koronavírus Kisokos felületén olvasható, a vírustermelés a COVID-19-betegség kezdetén a legintenzívebb, majd folyamatosan csökken. De vajon mikortól biztonságos a közösségbe való visszatérés? Az alábbiakban erre próbálunk választ adni.

Meddig fertőz a Covid?

Az új típusú koronavírus cseppfertőzéssel terjed. A Tüdőközpont leírása szerint a fertőzött személyek nagyjából 40 százaléka teljesen tünetmentesen vészeli át a betegséget, egyeseknél azonban súlyos lefolyású is lehet a COVID-19. Fontos tudni továbbá, hogy a koronavírus-fertőzés tünetei általában nem azonnal jelentkeznek, a tényleges megfertőződés után akár négy-öt nap is eltelhet az első panaszok megjelenéséig. Ezt nevezzük lappangási időnek.

Nem árt tudni azt sem, hogy a koronavírussal fertőzött betegek a lappangási idő alatt is megfertőzhetik a környezetükben élőket – sőt, éppen ezekben az első napokban a legnagyobb a kockázat a vírus továbbadására. Az őszi-téli vírusszezonban tehát különösen fontos a fokozott elővigyázatosság, valamint az óvintézkedések – például a maszkviselés, a tüsszentési-köhögési etikett, valamint a rendszeres és alapos kéztisztítás – betartása.

A jelenlegi protokoll szerint, ha a tünetek már elmúltak, és a betegség kezdete óta legalább 5 nap eltelt, akkor a beteg rendszerint már nem fertőz, ezért biztonságosan visszatérhet a közösségbe” – áll a Koronavírus Kisokos vonatkozó cikkében.

Ezek a fertőzés leggyakoribb tünetei

Bár az új típusú koronavírus által kiváltott panaszok egyénenként jelentősen eltérhetnek, a feljegyzések szerint az alábbiak a leggyakoribb COVID-19-es tünetek:

hasmenés zavarodottság, koncentrálási nehézségek, „agyi köd”.

A tapasztalatok szerint az enyhe tünetekkel küzdő koronavírus-fertőzöttek az első tünetek megjelenése után jellemzően két héten belül már gyógyultnak nevezhetők. A korábbi fizikai aktivitásukhoz azonban nekik is csak fokozatosan, apránként haladva ajánlott visszatérniük. Egy súlyos, esetleg kórházi kezelést is igénylő COVID-19 esetén viszont akár hónapokig is eltarthat a teljes felépülés.