COVID: 2024-ben ezek a fő tünetei

Ismét nyakunkon az ősz végi-téli vírusszezon, ilyenkor a felső légúti megbetegedések előfordulása is ugrásszerűen megnő. A már hosszú ideje ismert és megszokott influenza- illetve náthavírusok mellé 2020 óta megérkezett az új koronavírus is. Ahogy a vírus mutálódott az elmúlt években,úgy az általa okozott COVID-19 tünetei sokat változtak. A CBS cikke összegyűjtötte, miben más most egy koronavírus-fertőzés, mint korábban.

A COVID-19 tünetei az új variánsok terjedésével

"Ha köhögéssel, torokfájással vagy orrfolyással érkezik a rendelőbe, a tünetei alapján nehezen állapítanám meg, hogy ez megfázás, COVID-19 vagy influenza. Tesztelni kell ahhoz, hogy biztosan kideríthessük" - mondta el Dr. Céline Gounder, a CBS News orvosi munkatársa és szerkesztője. A jelenleg is gyors ütemben terjedő, XEC néven emlegetett COVID-variáns az Egyesült Államok túlnyomó részében az újonnan diagnosztizált esetek csaknem felét kiteszi már. Az eddigi jelentések szerint ugyanakkor nincsen olyan specifikus tünet, ami kimondottan ennél a variánsnál lenne csak megfigyelhető.

Megjelenése óta a COVID-19 lefolyása és tünetei is sokat változtak. Fotó: Getty Images

Hogy milyen típusú és intenzitású tünetek jelentkeznek a jelenleg terjedő koronavírus-variánsok hatására, azt számos dolog befolyásohatja az egészségi állapotunktól az életkorunkon át az oltottságunk mértékéig. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ adatai szerint leggyakrabban az alábbi tünetek jelentkeznek egy COVID-19 betegnél 2024-ben:

Köhögés;

Orrdugulás vagy orrfolyás;

Hasmenés;

Láz vagy hidegrázás;

Légszomj;

Íz- vagy szaglásvesztés;

Torokfájás;

Fáradtság.

A tünetek egy jelentős része tehát teljesen megegyezik a szezonálisan terjedő nátha, illetve influenza által kiváltott panaszokkal. Szakemberek ezért azt javasolják, ha tudni szeretnénk, milyen kórokozó felelős a tüneteinkért, mindenképpen végezzünk el egy patikákban elérhető COVID-tesztet.