"Már több tízezren áteshettek a fertőzésen itthon"

Koronavírus: tünetmentesen fertőz a legjobban - kattintson a részletekért!

A szakember szerint sokaknál csak olyan enyhe tünetek jelentkeznek a koronavírus-fertőzés miatt, mint a torokkaparás, az enyhe torokfájás vagy a fejfájás. Ezeket a panaszokat azonban sok más tényező is okozhatja, ezért érthető, ha a betegek nem gondolnak egyből a COVID-19-re. Ennek ellenére viszont ezek a fertőzöttek is továbbadhatják a kórt - nem véletlen, hogy a legtöbb zárt térben kötelezővé teszik a maszk viselését.

Molnár Szilvia szakápoló a Szent László Kórház intenzív osztályán. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nagyobb bajt is okozhat

Az új típusú koronavírus okozta betegségnek azonban van egy agresszívebb formája is, amely során a kórokozó már a tüdőt, a szívet, az agyat és a vesét is megtámadhatja. Ebben az esetben akár agyvérzés is bekövetkezhet, de művi lélegeztetés vagy dialíziskezelés is szükségessé válhat az érintetteknél - ismertette az infektológus.

A szakember kiemelte továbbá, hogy Magyarországon már jó ideje folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma - ami jelenleg 1311 -, azonban ehhez képest még mindig sokan, több mint 400-an szorulnak kórházi kezelésre. Ezt azzal indokolta, hogy a betegség súlyosabb formája hosszú lefolyású. "Van olyan betegünk, akit már 4 hete kezelünk a kórházunkban" - közölte.

Enyhítések Budapesten

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a koronavírus elleni védekezés második szakaszában lehetőség nyílt arra, hogy vidék után a fővárosban is fokozatosan enyhítsék a korábban bevezetett korlátozásokat. Így holnaptól megnyithatják az éttermek, a kávézók és cukrászdák belső tereit is, valamint újra látogathatók lesznek a budapesti játszóterek, szálláshelyek, illetve a szabadtéri mozik és színpadok is. Emellett péntektől már nézők részvételével is megtarthatják a szabadtéri sporteseményeket.

A színházak, mozik és stadionok látogatóinál nem mérnek majd testhőmérsékletet, ezért mindenkit arra kérnek, hogy csak akkor vegyen részt ezeken a rendezvényeken, ha egészséges - figyelmeztetett Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa. Mint mondta, a koronavírus-járványnak még nincs vége, ezért a távolságtartásra különösen figyelni kell ezeken a helyszíneken. A szabályszegőket a szervezők kitilthatják az adott rendezvényről.

Hogyan kéne újragondolni a világot a járvány után? Erre a kérdésre keresi a választ társportálunk, az nlc.hu egyik cikke is. Kattintson ide és olvassa el!