Koronavírus: ez váltja fel a veszélyhelyzetet

A hétfői és szerdai kormányüléseken született döntésekről tájékoztatott Gulyás Gergely a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet 78. napján. Mint mondta, az időben kihirdetett óvintézkedéseknek köszönhetően sikerült kontroll alatt tartani az új kór terjedését. "Magyarország azon kevés ország közé tartozik, ahol a tömeges fertőzések szakasza nem következett be" - fogalmazott a miniszter.

Ilyen korlátozásokra számíthatunk

A veszélyhelyzet remélhetőleg legkésőbb június 20-án végetér, azonban közös érdekünk, hogy többé ne legyen olyan helyzet, amely szükségessé teszi a rendkívüli jogrendet - hangsúlyozta Gulyás Gergely, utalva arra, hogy a koronavírus-járvány még nem múlt el, ezért ezután is fontos bizonyos óvintézkedések - például a maszkviselési kötelezettség és a védőtávolság - betartása. Mint mondta, az újabb jogszabály-módosítások után a kormánynak rendkívül szerény jogkörei maradnak, ezek azonban indokoltak egy járványügyi készültség idején.

Az új szabályozás nem ad lehetőséget a gyülekezési jog korlátozására, rendezvényeket azonban betilthatnak. A koronavírus-helyzet stabilizálódása miatt bevezetendő egészségügyi válsághelyzet során továbbra is fenntarthatják az idősek vásárlási sávját, illetve szükség esetén ismét elrendelhetnek iskolabezárást is. Egyelőre nem tudják, hogy az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot megrendezhetik-e országszerte. A miniszter megemlítette azt is, hogy a kollégiumokat egyelőre zárva tarják, a virológusok szerint ugyanis ezek az épületek könnyen járványgóccá válhatnak. Elhangzott továbbá, hogy a járványügyi készültség végéig fenntartják a kórházparancsnoki rendszert, a használaton kívüli kiskunhalasi konténerkóház pedig börtönkórház lesz, amelyet a mostanihoz hasonló járványhelyzetben használnak majd.

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában lehetőség nyílt arra, hogy vidék után a fővárosban is fokozatosan enyhítsék a korábban bevezetett korlátozásokat. Ennek keretében holnaptól megnyithatják az éttermek, a kávézók és cukrászdák belső tereit is, valamint újra látogathatók lesznek a budapesti játszóterek, szálláshelyek, illetve a szabadtéri mozik és színpadok is. A miniszter szerint ezekkel a lépésekkel mérsékelhető a szolgáltató szektort érintő gazdasági válság. Emellett péntektől már nézők részvételével is megtarthatják a szabadtéri sporteseményeket, arra azonban figyelni kell, hogy a nézők között 3 ülőhelyet üresen kell tartani, valamint 2 sor között 1 sor távolságnak kell lennie.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig arról beszélt, hogy a kormánydöntés alapján az utazásszervezők a koronavírus-járvány miatt lemondott utazások ellenértékét utalvány formájában is visszatéríthetik az utasoknak. Ezek az utalványok átruházhatók. Az érintetteknek 15 napon belül kell nyilatkozniuk arról, hogy elfogadják-e az utalványt, vagy inkább a pénzvisszafizetést választják.

