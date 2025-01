Lehet, hogy nemi beteg vagy? Ezt kell tenned

Bár gyorsuló ütemben növekszik a nemi betegek száma, sokan a szégyenérzet vagy a vizsgálattól való félelem miatt nem, vagy csak késve fordulnak szakemberhez. Pedig a legtöbb ilyen fertőzés tökéletesen gyógyítható, különösen, ha a kezelés időben elkezdődik, a beteg pedig minden orvosi utasítást betart.

A nemi betegségek általában szexuális érintkezés során kerülnek át egyik emberből a másikba. Attól függően egyébként, hogy mit kaptunk el, a panaszok jelentkezhetnek a közösüléstől számított pár órán vagy pár napon belül, de előfordul, hogy akár hónapok, évek telnek el anélkül, hogy bármilyen tünetet is észlelne a beteg.

Árulkodó jelek

- gyulladt hólyagok, kiütések a nemi szervek, a száj vagy a végbél környékén

- fájdalmas vagy égő érzéssel járó vizeletürítés

- váladékozó pénisz

- szokatlan színű, állagú hüvelyi folyás

- hüvelyi vérzés

- fájdalmas közösülés

- gyulladt, megnagyobbodott nyirokcsomók, különösen az ágyéknál

- alhasi fájdalom

- láz és kiütések a törzsön, kezeken, lábakon

A korai diagnosztizálás nemcsak azért fontos, mert kezelés nélkül az érintett másokat is megfertőzhet, hanem azért is, mert a nemi betegségek súlyos szövődményekkel járhatnak – ide tartoznak például a terhesség vagy szülés alatti komplikációk, a szem-, ízületi vagy kismedence-gyulladás, a meddőség, a szívbetegségek, a bőrbetegségek, sőt a rák is.

<span>Ezt tedd, ha felmerül a gyanú</span>

Kerüld a szexuális érintkezést! Az együttlét súlyosbíthatja az állapotot, a belső nemi szervek irányába terelheti a fertőzést, emellett a partner is elkaphatja a kórokozót. Keress fel egy szakembert! A bőr- és nemigyógyászok párok kezelésére is fel vannak készülve, a nőgyógyászok a női, míg az urológusok a férfi betegek ellátásával foglalkoznak. Ha teheted, fordulj a partnereddel együtt a szakorvoshoz, hogy a kivizsgálás és a kezelés párhuzamosan történhessen. Járj rendszesen szűrésre, még ha nincsenek is tüneteid! A szexuálisan aktív, nem állandó párkapcsolatban élő felnőtteknek legalább évente egyszer részt kell venniük ellenőrzésen.

Egyre kevesebb fiatal használ óvszert – derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közelmúltbeli felméréséből. Ugrásszerűen megnövekedhet tehát a szexuális úton terjedő betegségek kockázata, ráadásul sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy fertőzést adnak át. Egyik-másik nemi betegség pedig olyannyira ijesztő, hogy még az ellenségének se kívánhatja az ember.