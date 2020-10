"Koronavírusos. De minden rendben lesz" - ez volt az utolsó mondat, amit a 38 éves Monica Ramirez az őt ellátó orvostól hallott, mielőtt elsötétült előtte minden. A terhessége 30. hetében járó nő azért jelentkezett az egyik kaliforniai orvosi központ sürgősségi osztályán, mert nehezen lélegzett - számol be a júliusi esetről a Los Angeles Times. Monica Ramirez egyike azoknak a kismamáknak, akik terhesen elkapták a koronavírust és állapotuk annyira leromlott, hogy hosszas kórházi kezelésre szorultak.

Kiszámíthatatlan, hogyan hat a várandós nőkre a koronavírus. Fotó: Getty Images

A légszomj nem csak a várandóság velejárója lehet

"Fáradtnak látszott és panaszkodott, hogy fáj mindene. Azzal vigasztaltam, hogy biztos csak a terhesség miatt, javasoltam is, hogy pihenjen le egy kicsit" - emlékezett vissza az előzményekre Monica Ramirez nővére. Három nappal később a várandós nő az ágyban fekve már alig kapott levegőt és érezte, hogy valami nagyon nincs rendben vele, azonnali orvosi segítségre volt szüksége.

A kórházban elvégzett első koronavírustesztje negatív lett, két nappal később viszont már arról számolt be testvérének, hogy valóban elkapta a koronavírust. Ekkor már zihálva szedte a levegőt, és mielőtt helikopterrel átszállították volna egy másik intézménybe, lélegeztetőgépre kötötték. Két nappal később idő előtt megrepedt a magzatburok - az eddigi orvosi tapasztalatok szerint ez viszonylag gyakori jelenség a koronavírusos terhes nőknél - és Ramirez állapota romlott, egyre több oxigénre volt szüksége, ezért noha még közel tíz hét lett volna hátra a szülésig, az orvosok az azonnali császármetszés mellett döntöttek. A baba világra jötte után Ramirez szíve kétszer is megállt. Végül három hétig feküdt mesterséges kómában. Amikor egy másik kórházban - a kaliforniai Loma Linda Egyetemi Orvosi Központ intenzív osztályán - magához tért, fogalma sem volt róla, mi történt vele: azt hitte, hogy még mindig állapotos. A történetnek szerencsés végkifejlete lett, a közel 1500 grammal született kislány nyolc hetet töltött az újszülött intenzív osztályon, míg Monica Ramirezt pár nappal azután, hogy önállóan is tudott lélegezni, átszállították egy másik intézménybe lábadozni.

Koronavírus: várandósan rosszabb?

Noha világszerte egyre több esetet dokumentálnak, az orvosok és a tudósok még mindig keveset tudnak arról, hogyan hat a várandós nők és magzatuk egészségére a koronavírus. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egészséges, alapbetegséggel nem küzdő terhes nők nem tartoznak a veszélyeztetett csoportokba.

Ahogy arról korábban a HáziPatika.com is írt, a British Medical Journal (BMJ) című orvosi szaklapban nemrég publikált felmérés szerint a várandós, vagy nemrég szült koronavírusos nők esetében nagyobb lehet a kockázata annak, hogy lélegeztetőgépre, vagy intenzív osztályra kerülnek. A covidos kismamáknál a koraszülés esélye is megnő, a koraszülöttek és az újszülöttek halálozási aránya viszont nem relevánsan magasabb, mint azoknál, akik egészségesen adnak életet gyermeküknek.

Az eddigi tapasztaltok szerint azonban a legtöbb COVID-19 fertőzésen átesett kismama különösebb probléma nélkül - tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel - vészeli át a betegséget és szüli meg egészséges gyermekét. Előfordul, hogy a koronavírusos anyának egészséges gyermeke születik, de olyan is, amikor a baba szülés közben elkapja a koronavírust. Sőt, olyan esetről is tudunk, amelynél az orvosok - több körülményből is - arra következtetnek, hogy a méhlepénybe is bejuthatott a koronavírus, vagyis az újszülött már az anyaméhben megfertőződött (ld. keretes írásunkat).

"A COVID-19-re jellemző, hogy egyelőre nem igazán tudjuk, egyes kismamák miért tünetmentesek, mások állapota meg - mint Monicáé is -, miért fordul olyannyira válságosra, hogy kis híján belehalnak" - foglalta össze Dr. Courtney Martin, a Loma Linda Egyetemi Gyermekkórház szülészeti osztályának igazgatója az egyik legfőbb dilemmát.

Miben különböznek a várandós nők tünetei másokéitól?

A fő probléma Martin szerint az, hogy egyes kismamák az egyik pillanatban még jól vannak és látszólag tünetmentesek, a következő pillanatban viszont már azonnali ellátást igényelnek. Vagyis nincs olyan jel, ami utalna rá, hogy állapotuk villámgyorsan súlyossá válhat. Elmondása szerint az ebben a kórházban eddig ápolt közel 50 koronavírusos várandós nő több mint egynegyedének volt szüksége valamilyen légzéstámogatásra, kettőnek lélegeztetőgépre, kettőnek pedig - egyikük Monica Ramirez - mesterséges kómában, császármetszéssel kellett életet adnia gyermekének.

A Los Angeles-i és a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kutatói nemrégiben összeállítottak egy olyan, 1300 koronavírusos terhes nő adatait tartalmazó amerikai nyilvántartást, amivel folyamatosan követhetik a regisztráltak állapotát. Ez azt is lehetővé teszi számukra, hogy megfigyeljék, hogyan befolyásolja a koronavírus a mindhárom trimeszterben fertőzött nők szervezetét és magzatukat a fejlődés különböző szakaszaiban. A vizsgálatból kiderül, hogy a résztvevők 95 százaléka egyáltalán nem szorult kórházi ellátásra, 25 százalékuknak viszont nyolc hét elteltével is voltak még tünetei.

A kutatók eddigi eredményei azt tükrözik, hogy a terhes nőknél a koronavírus korai tünetei általában egy kicsit különböznek más covidos betegekétől: többet köhögnek, jellemzőbb náluk a torokfájás, de kevesebben lázasak.