Koronavírus-fertőzés: új információk a terhes nőkről

A szakemberek 77 olyan kutatást elemeztek, melyek 2019. december 1. és 2020. június 26. között jelentek meg, és amelyek a COVID-19 terhes, illetve nemrég szült nőkre gyakorolt hatását vizsgálták - írja a cnn.com. A kutatások összesen 13.118 várandós és frissen szült COVID-fertőzött, valamint 83.486 nem terhes, reproduktív korban lévő, ugyancsak koronavírus-fertőzött nővel kapcsolatban gyűjtöttek adatokat.

"Az olyan COVID-19-hez köthető tünetek, mint alázvagy a mialgia (izomfájdalom) kisebb gyakorisággal jelentek meg a terhes vagy a szoptatós kismamáknál, mint a nem várandós, reproduktív korban lévő nőknél" - olvasható a friss tanulmányban, amelyben leszögezték: "A terhes vagy nemrég szült COVID-os nők esetében, úgy tűnik, nagyobb a rizikója annak, hogy intenzív osztályra kerülnek, vagy lélegeztetőgépre kell őket kötni."

Egyre több mindent tudnak arról, milyen hatással lehet a terhes nőkre a koronavírus-fertőzés. Fotó: Getty Images

Ilyenkor lehet súlyosabb a betegség

A korábbi adatok analizálása nyomán az ugyancsak világossá vált a kutatók számára, hogy azoknál a nőknél, akik idősebbek, több a súlyuk, vagy valamilyen krónikus betegségben (cukorbetegség, vesebetegség stb.) szenvednek, súlyosabb lefolyású lehet a betegség. Azt is megállapították, hogy a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált terhes nőknél fokozott a koraszülés, valamint annak a kockázata, hogy a csecsemőt speciális kórházi osztályon kell kezelni. Szerencsére azonban a koraszülések, a halva születések, illetve az újszülöttek halálozási aránya nem volt magas.

Figyelniük kell az óvintézkedések betartására

Dr. Edward Morris, a Royal College of Obstetricians and Gynecologists elnöke szerint az új tanulmány "a rendelkezésre álló kutatások üdvözlendő és átfogó szintézisét nyújtja" arról, mi történik, ha egy várandós nő elkapja a SARS-CoV-2-t. "Míg a koronavírus általános kockázatai alacsonyak a terhes nőkre nézve, a tanulmány eredményei rávilágítanak, hogy vannak olyan rizikófaktorok, amelyek kifejezetten őket érintik" - mondta Morris, aki hozzátette: a terhes nők elővigyázatosságból szerepelnek a közepesen veszélyeztetett csoportok listáján, éppen ezért továbbra is be kell tartaniuk minden szabályt, óvintézkedést, amelyet a fertőzésveszély csökkentése érdekében javasolnak.

Ugyancsak hasznosnak tartja a tanulmány eredményeit Dr. Marian Knight, az Oxfordi Egyetem professzora, ugyanakkor figyelmeztetett: nem lehet figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy a vizsgált kutatások nagy részénél jelentős lehet az elfogultság kockázata. Ezenkívül szerinte azt is fontos felismerni, hogy bár az eredmények azt mutatják, hogy a koraszülés kockázata magas a fertőzött terhes nőknél, a legtöbb COVID-os nő még nem szült meg, így a velük kapcsolatos információk egyelőre hiányoznak az adathalmazból. Emiatt azonban "csalókák" lehetnek a statisztikák, vagyis rosszabbnak tűnhet a helyzet, mint amilyen valójában.

