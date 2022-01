Koronavírus: újabb 101 áldozat itthon

Koronavírus: ebben más az omikron okozta hullám.

Újabb 6524 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 282 957 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 101 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 39 780-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A Pfizer-vakcina első adagjával oltanak be egy nőt Győrben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

291-en vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 105 529 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3070-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 291-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 137 648 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 20 298 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,28 millió tesztet végeztek már el az országban.

Ők már kérhetik a harmadik dózist is

Eddig 6 278 355 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 006 178-an pedig a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már 3 217 724-en meg is kapták az ismétlő oltást.

Mint arról korábbi cikkünkben mi is írunk, januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ilyenkor előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl.

Az olasz kormányzat szerdai döntése értelmében a munkavégzés kötelező feltételévé vált a dél-európai országban a COVID-19 elleni védőoltás felvétele az 50 évnél idősebb munkavállalók számára. Az intézkedés célja az omikron variáns megjelenésével fellángoló járvány lassítása és a jövőbeni halálesetek számának csökkentése.