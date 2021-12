Koronavírus: rágógumival lassítanák a terjedését

A mostani világjárványért felelős koronavírus (SARS-CoV-2) elsősorban cseppfertőzéssel terjed, és ismert, hogy a fertőzöttek nyálában nagy mennyiségben megtalálható. Amerikai kutatók ennek kapcsán azt vizsgálták, hogy vajon egy speciálisan kialakított rágógumival lehetséges-e csökkenteni a szájban előforduló vírusmennyiséget, és így potenciálisan csökkenteni afertőzésterjedőképességét. Eredményeikről a Molecular Therapy című tudományos folyóiratban tettek közzé tanulmányt a közelmúltban.

"Nem új keletű ötlet, hogy rágógumival támogassák a száj egészségét. Tanulmányok igazolják, hogy a rágógumik olyan összetevőket is tartalmaznak, mint a kalcium vagy a bikarbonát, amelyek csökkentik a fogproblémák előfordulását, illetve pusztítják a káros baktériumokat. Kifejezetten egy vírus megcélzása ilyen módon viszont újszerű megközelítést jelent" - írja a tanulmányt elemző, a The Conversation oldalán megjelent cikkében Grace C. Roberts virológus, a Leedsi Egyetem tudományos munkatársa.

Segíthet visszaszorítani a koronavírus terjedését egy újonnan kifejlesztett rágógumi.

Így működik a koronavírus elleni rágógumi

Roberts ebben rámutat, hogy a SARS-CoV-2 az úgynevezett angiotenzin-konvertáló enzim-2 (ACE2) fehérjéhez kötődve jut be az emberi sejtekbe, amely a sejtek felszínén nagy számban megtalálható testünkben. A kutatók előállítottak tehát egy rágógumit, amely szintén nagy mennyiségben tartalmaz - növényekből kivont - ACE2-t. Az eredeti elképzelés az volt, hogy ezáltal talán létre tudnak hozni egy csapdát a szájban előforduló vírusrészecskék számára, így minimalizálva annak veszélyét, hogy azok aztán megfertőzik a sejteket, illetve átterjednek más emberekre.

A módszer hatékonyságát tesztelve a kutatók porított formában elegyítették a rágógumit COVID-19-betegektől vett nyálmintákkal. A kísérletből kiderült, hogy az így kezelt nyálmintákban számottevően csökkent a koronavírus-részecskék száma, összehasonlítva a kontrollcsoportba tartozó, csupán placebóval kezelt nyálmintákkal. Szintén laboratóriumi körülmények között azt is sikerült demonstrálniuk, hogy a rágógumi képes volt meggátolni egy, a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjét hordozó vektorvírust abban, hogy az megfertőzze a sejteket. Összességében úgy tűnik tehát, hogy az ACE2-t tartalmazó rágógumi súlyosan károsítja az új koronavírus fertőzőképességét.

Korai még az öröm?

"Habár az eredmények biztatóak, több oka is van, miért nem tekinthetünk egyelőre erre a rágógumira a pandémia sorsfordító eszközeként" - hívja fel a figyelmet Roberts. Mint írja, először is nem szabad elfelejteni, hogy a kutatás még korai szakaszban tart csupán, ennélfogva a kísérleteket is laborkörülmények között folytatták le, nem pedig valós élethelyzetben. Bár a kutatók által használt szimulátor alátámasztotta, hogy a rágás nem sérti az ACE2 integritását a rágógumiban, akadnak azonban további megválaszolatlan kérdések. "Például egy élő ember szájának körülményei, mint a testhőmérséklet vagy a szájban élő baktériumok, kihatással vannak-e a rágógumi hatékonyságára? Egyáltalán meddig maradna működőképes egy-egy rágógumi?" - magyarázza Roberts.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy bár a módszerrel sikeresen tudták csökkenteni a kutatók egy, a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjét hordozó vírus fertőzőképességét, de nem végeztek kísérleteket a teljes koronavírussal, márpedig ez utóbbi még hasznos információkkal szolgálhatna. Azt illetően ugyanakkor a leedsi virológus is optimista, hogy jelenlegi ismereteink szerint a koronavírus összes variánsa esetében az ACE2 jelenti a fő behatolási pontot a sejtekbe. Ennélfogva, amennyiben a rágógumi valóban hatékony, úgy az összes vírusváltozattal szemben az lehet. Mindazonáltal specifikus kísérleti eredmények hiányában ebben sem lehetünk biztosak.

"Végezetül fontos megérteni, mire is tervezték ezt a rágógumit. A kutatók is kijelentették, hogy a fő felhasználási célja minden bizonnyal az, hogy csökkentse a vírus terjedését a COVID-19-betegek és más emberek között, főként klinikai körülmények között. Nem tisztázott, mennyiben lenne alkalmas profilaktikus jelleggel megelőzni, hogy nem fertőzött emberek elkapják a vírust. Különösen annak tükrében, hogy a SARS-CoV-2 többféle úton is bejuthat a szervezetbe, a száj mellett éppúgy beleértve a szemeket és az orrot is" - mutat rá Roberts. Hozzáteszi, ezzel együtt a rágógumi is hasznos eleme lehet a vírus elleni arzenálunknak például a maszkviselés és a vakcináció mellett. Mindenek előtt azonban további kutatásokra lesz szükség, hogy pontosabb képet kaphassunk arról, mit is várhatunk ettől a módszertől.