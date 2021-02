Koronavírus: hamis negatív tesztekkel üzletelnek

Vakcina- vagy immunitás-útlevél? Ezt kell tudni

A vakcinaútlevélnél jóval reálisabb az esélye a különböző mentességi opciókat elfogadó immunitás-útlevélnek. Bár továbbra is sok a nyitott kérdés, és számos etikai aggályt is felvet a lehetőség, az első éles tesztek már javában zajlanak. Vannak azonban olyan országok, amelyek a szakértők szerint még tavaly ősszel bevezettek egy, az immunitás-útlevélhez nagyon hasonló rendszert, köztük Magyarország is. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. Részletek itt.