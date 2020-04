Koronavírus: ezért lehetünk optimisták

A legfontosabb szempontokat Ian Boyd, a skóciai St. Andrews Egyetem biológus professzora gyűjtötte csokorba a The Coversation oldalán megjelent cikkében.

A COVID-19-ot számos ország az irányítása alá vonta

Sok szó esik mostanában a reprodukciós rátáról, avagy az R0 értékről, amely azt jelöli, hogy egy adott vírus esetén átlagosan hány másik embert fertőz meg egy beteg személy. A világjárvány kitörésekor a SARS-CoV-2 mutatója 3 körüli volt e tekintetben, mostanra viszont számos országban 1 alá csökkent. Egyszerűbben mondva arról van tehát szó, hogy a járványt kontroll alatt tartják ezek az országok, ezáltal a megbetegedések száma is csökken. Habár még távoli, hogy elmondhassuk, végleg legyőztük a COVID-19-et, ezzel együtt azonban nem szabad alábecsülni az eddig elért sikerek jelentőségét. Ezek nélkül mindazok a problémák, amelyek most Európát sújtják, beleértve például a légzőmaszkok, lélegeztetőgépek és szabad kórházi ágyak helyenkénti hiányát, sokkal drasztikusabb léptékben, sokkal több szenvedést okozva jelentkeztek volna.

Intenzív osztályos ápoló éjszakai műszakban a fővárosi Szent László Kórházban április 27-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mi magunk értük el az előrelépést életünk átmeneti megváltoztatásával

Ez szintén egy olyan aspektusa a történéseknek, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem csupán egy pozitív jelenségről beszélünk, hanem egy olyan egységes, közös társadalmi fellépésről, amelyet pár hónappal korábban talán el sem lehetett volna képzelni. Alighanem a szociológusok sem tudták volna megjósolni, milyen mértékben képes összehozni, egy irányba terelni az embereket a járvány. Még ha nehéz is volt, de a távolságtartás stratégiájára való gyors átállás óriási sikert hozott.

Mostanra sokkal többet tudunk a vírus kezeléséről

Öt hónappal ezelőtt még teljesen ismeretlen volt az emberiség számára a SARS-CoV-2, az azóta eltelt időben viszont sikerült szinte molekuláról molekulára feltérképezni a kórokozót, köszönhetően az adatgyűjtés terén végzett hatalmas erőfeszítéseknek. Bár a legtöbben kétségkívül egy védőoltásra vagy könnyen és gyorsan alkalmazható tesztekre várnak, valójában már most is vannak módszereink a COVID-19 kontrollálására, amikről tudjuk is, hogy működnek. Másfelől immár többet tudunk az előttünk álló kihívásokról is. Például előre tudjuk jelezni a járvány egy lehetséges téli fellángolását. És bármennyire is nehéz legyen, szükség esetén irányítás alatt tudjuk tartani a COVID-19-et vakcina és tesztelés nélkül is. Ez nem kis eredmény.

Megtanultuk, hogyan kell közösen, globális szinten cselekedni

A COVID-19 jelentette problémára adott globális válasz figyelemre méltó volt. Egyrészt elhárított egy emberiséget fenyegető katasztrófát, másrészt megmutatta, hogy rendelkezünk azzal a szerveződési képességgel, amely nélkülözhetetlen az embereket és a bolygót veszélyeztető, igazán nagy horderejű problémák leküzdéséhez.

Jobban ismerjük a gyenge pontjainkat és azok ellensúlyozását

Bill Gates szerint az elkövetkező időszakban egy félnormális világ vár ránk. Részletek itt.

Az egyes országok menet közben tanulnak a bevezetett intézkedésekből. Folytatni kell az alkalmazkodást a vírus miatt kialakult helyzethez, az új normákhoz. Módosítani, lazítani kell a távolságtartás szabályain, de közben folyamatosan figyelemmel kísérve az arra vonatkozó friss ismereteket, tapasztalatokat, hogy a változtatások miként hatnak az R0 érték 1 alatt tartására.

Forrás: theconversation.com

"Amikor az első hivatalos intézkedéseket bejelentették, akkor indult el az első roham. Pár nap alatt kiürült a bolt, amit aztán nagyon sok munka volt újra feltölteni, főleg, hogy mire kikerült az új áru, pillanatokon belül ismét üresek voltak a polcok. A kijárási korlátozás után jött a második hullám. Azok jöttek, akik addig nem gondolták, hogy ez a helyzet tényleg komoly." Olvassa el teljes egészében az nlc.hu egy budapesti nagy áruházlánc dolgozójával készített interjúját ide kattintva!