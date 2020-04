Bill Gates: félnormális világ vár ránk

"Lehetetlen eltúlozni azt a fájdalmat, amelyet az emberek most éreznek és érezni fognak az elkövetkező években" - idézi a qubit.hu azt a tizenegy oldalas jegyzetet, amelyben Gates a járvány megfékezéséhez leginkább szükséges intézkedéseket foglalta össze. Gates szerint az elkövetkező hónapokban meredeken csökkenni fog az új fertőzöttek száma, így meglepő lehet, hogy ahol áprilisban még túlterheltek voltak kórházak, ugyanott júliusra már rengeteg lesz a szabad ágy. Mindez azonban csupán a fertőzések exponenciális természetéből fakad.

Bill Gates szerint az elkövetkező hónapokban egy félnormális világ vár ránk. Fotó: Getty Images

Miközben a korlátozásokat - amelyek emberek millióit mentették meg - is fokozatosan elkezdik feloldani a hatóságok, sokan továbbra is be fogják tartani a most rögzült elővigyázatosságot. Ahol viszont nem figyelnek erre eléggé, a koronavírus újra és újra felütheti majd a fejét. Éppen ezért a milliárdos üzletember úgy foglalt állást, valódi megoldást csak a tesztelés, a kontaktkutatás, valamint a gyógyszer- és vakcinafejlesztés támogatása hozhat.

Miközben jelenleg is több mint száz lehetséges gyógymóddal folynak tanulmányok, Gates úgy gondolja, a kutatások többsége nem hoz majd megnyugtató eredményt. Elsődleges hosszú távú lehetőségként így a vakcinafejlesztésre tekint. Fontos azonban megemlíteni, hogy hiába a különleges helyzetben felgyorsult kutatási környezet, ahhoz, hogy létrejöjjön egy hatásos oltás, még legalább kilenc hónapra, de akár két évre is szükség lehet. Ezt követően még engedélyeztetni is kell az új vakcinát, majd a tömeggyártás is időt vesz igénybe, mielőtt mindenki hozzájuthatna.

Az előttünk álló két hónapban egyre több ország lép majd a járvány második fázisába, amely Gates szerint egyfajta félnormális világot jelent. Szemléltetésként említi az éttermeket, ahol asztalonként egy ember ül csak, vagy a repülőgépeket, ahol minden középső ülés üres. Kitért rá, az iskolákat mindenképpen újra kell nyitni, a nagy tömegeket vonzó sport- és szórakoztató rendezvényekkel viszont még valószínűleg sokáig várni kell. "Az iskolák újranyithatnak, de egy 70 ezres stadiont nem lehet megtölteni. Az emberek valamennyit dolgoznak és költenek, de közel sem annyit, mint a járvány előtt. Röviden: az élet abnormális, de nem annyira, mint az első fázisban" - fogalmazott Bill Gates.