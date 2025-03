A koronavírus egyik legrejtélyesebb tünete: a Covid-lábujj

A Covid-lábujj kifejezést a lábujjak koronavírus-fertőzés kapcsán jelentkező duzzanatára és elszíneződésére használják. Mint az az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) összefoglalójában olvasható, a tünete egyszerre több lábujjat vagy ujjat is érinthet, amelyek kezdetben kipirosodnak, majd idővel belilulnak. Eközben meg is duzzadnak, amihez viszketés, fájdalom is társulhat. Mi több, előfordul, hogy a gyulladt bőrfelületen hólyagok is megjelennek. A koronavírus-világjárvány kezdetén a jelenséget a Covid-19 tünetének tulajdonították, azóta azonban széles körű tudományos vita bontakozott ki körülötte.

A lábujjak elszíneződése és duzzanata tünetként koronavírus-fertőzéssel is összefüggésbe hozható lehet. Fotó: Getty Images

Egyelőre nem tisztázott, hogy a Covid-lábujjért valóban a koronavírus-fertőzés felelős-e. Számos légúti vírusfertőzés okoz bőrpanaszokat, elég csak a kanyaróra gondolni például, így nem zárható ki ez a lehetőség sem. Akadnak ugyanakkor olyan szakértők is, akik szerint a Covid-lábujj nem több egyszerű fagydaganatnál – írja a Clevelandi Klinika. Ez utóbbi panasz nem azonos a fagyási sérüléssel, de ugyanúgy a hideghez van köze. Olyankor alakul ki, amikor az áthűlt bőrt hirtelen meleg éri. Az apró vérerek, kapillárisok ennek hatására gyorsan tágulásnak indulnak, és előfordul, hogy nem tudják kezelni a hirtelen megerősödő véráramlást, így a vér kijut az érpályából a környező szövetekbe.

Hogyan kezelhető a Covid-lábujj?

A lábujjak elszíneződése általában magától rendeződik idővel, így az állapot nem igényel különösebb kezelést. A gyógyulási folyamatot segítheti, ha végtagjainkat, illetve általában a testünket kellően melegen tartjuk a hideg téli időszakban is. A fellépő fájdalom és viszketés csillapításában pedig helyi hatású gyulladáscsökkentő krémek és kenőcsök nyújthatnak segítséget. Mindenképpen javasolt azonban orvoshoz fordulni, amennyiben: