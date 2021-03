Jelek, hogy elfertőződött a tetoválás

Amikor valakinek új tetoválása lesz - különösen, ha az első -, alig várja, hogy végre mutogathassa. Csakhogy a tetoválószalonban nem véletlenül mondják el, hogy hogyan kell a friss tetoválást ápolni és védeni. Ha nem figyelünk oda, és nem tartjuk be az utasításokat, azzal nem csak a tetoválás szépségét és épségét, de az egészségünket is károsíthatjuk. A MensHealth összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Így ápoljuk az érintett területet

Egy tetoválás teljes gyógyulása akár 2-4 hetet is igénybe vehet. Miután a szalonban lefedik a friss tetoválást egy steril fóliával, azt 6 órán át nem szabad eltávolítani, illetve mostanában már egyre több szalonban alkalmaznak egy olyan felragasztható fóliaréteget, amely a gyógyulás első 3 napjában csere nélkül fent maradhat. Ezután a tetováló által javasolt fertőtlenítő szappannal, tiszta vízzel kell naponta 3-4 alkalommal óvatosan átmosni a tetoválást, majd a szintén a tetováló által javasolt krémmel vékonyan bekenni. Néhány nap után a minta hámlani kezd, ami a gyógyulási folyamat része, és teljesen normális. A hámló bőrdarabokat sosem szabad letépkedni. Tilos az uszoda, a gyógyuló felület áztatása, a szolárium, az úszás, a napozás - hogy meddig, a tetováló azt is elmondja.

Egy tetoválás teljes gyógyulása akár 2-4 hetet is igénybe vehet. Fotó: Getty Images

Ha belázasodunk, irány az ügyelet!

Ha mindezeket nem tartjuk be, a tetoválás elfertőződhet. Ennek az egyik legbiztosabb jele, ha genny kezd szivárogni belőle - ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni, hogy hogyan és mivel kezeljük a bőrfelületet. Ha esetleg be is lázasodunk, mindenképpen menjünk be az ügyeletre. Szintén a gyulladás jele lehet, ha a tetoválás körüli bőr sötét rózsaszínné, illetve vörössé válik, felforrósodik - ilyenkor szintén érdemes orvosnak megmutatni, aki valószínűleg valamilyen antibiotikumot tartalmazó krémet vagy gyógyszert fog javasolni.

Ha itt van, akár gombás fertőzés is kialakulhat

Ha a tetoválás a lábujjakra, lábfejre vagy bokára kerül, akkor előfordulhat Pseudomonas bakteriálisfertőzésis, illetve a tetoválás gombás fertőzése. Ilyenkor a tetoválás, illetve a körülötte lévő bőr kivörösödik, megduzzad, és kellemetlen szagot áraszthat magából, illetve egyes esetekben fehér hámlás is jelentkezhet. Ha pedig valaki esetleg allergiás a tetováláshoz használt festékre, akkor keményebb kitüremkedések, csomócskák, úgynevezett granulómák jelentkezhetnek, illetve viszketőkiütésis kialakulhat. Ilyen esetekben is orvoshoz kell fordulni.

Gyakorlatilag minden olyan esetben, amikor a tetoválás, illetve az azt körülvevő bőrfelület indokolatlanul megduzzad, megváltozik a színe, extrém módon viszket, fura szaga lesz, kiütéseket látunk rajta, vagy tetoválás után belázasodunk, a legjobb, ha megmutatjuk orvosnak a tetoválást. Bár életveszélyes problémákat ritkán okoz egy elfertőződött tetoválás, az egészségünkre igenis negatívan hathat, és amellett, hogy kellemetlen, egy elfertőződött tetoválás egész biztosan nem fog szépen gyógyulni, és a minta nem lesz olyan, amilyennek szerettük volna.