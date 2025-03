Így gyógyulhatsz meg leggyorsabban az influenzából

Az influenza a legtöbb esetben egy hét alatt magától elmúlik, előfordul azonban, hogy még ezt követően is sokáig gyengék, kimerültek vagyunk. Mutatjuk a Healthline trükkjeit a gyors gyógyuláshoz és a teljes felépüléshez.

Ha influenza gyötör, még fontosabb a sok pihenés. Fotó: Getty Images

Maradj otthon!

A nem létfontosságú teendőket halaszd el néhány nappal! Hidd el, nem éri meg, hogy emiatt elhúzódjanak a kellemetlen tünetek. A pihenés jót tesz, ráadásul így nem is fertőzöd össze a környezetedet sem.

Egyél mézet!

A méz jótékony hatása a benne található 100-nál is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak, 12 féle ásványi anyagnak és 8 féle vitaminnak, továbbá enzimeknek és baktériumölő anyagoknak köszönhető. A napraforgóméz toroktisztító, míg az akác- és a repceméz fertőtlenítő hatása révén segít a torokfájáson. Egy teáskanálnyi mézhez tehetsz fahéjat vagy gyömbért, illetve facsarhatsz bele egy fél citromot is, így még hatékonyabban veszi fel a harcot a kórokozók ellen. Ha pedig teába rakod, a hidratáláshoz is hozzájárulsz.

Igyál sok folyadékot!

Az influenza lázat, hányást és hasmenést is okozhat, ami mind folyadékvesztéssel jár. Igyál tehát amikor csak tudsz vizet vagy gyógyteát, hogy pótold a veszteséget! Jó választás a bodza- illetve a csipkebogyótea.

Segíthetnek a patikákban vény nélkül kapható készítmények is, fontos azonban, hogy ha néhány nap után sem múlnak vagy rosszabbodnak a tünetek, illetve ha meglévő, akár krónikus betegséggel küzdesz, keresd fel háziorvosod!

Párásíts!

Üzemeld be a párásítódat vagy tegyél egy edényben vizet a fűtőtestre! A száraz levegő ugyanis sokat ronthat a kellemetlen tüneteken.

Pihenj, aludj minél többet!

Minél többet pihensz, annál előbb megerősödik a szervezeted. Feküdj le korábban és ha csak lehet, napközben is dőlj le pihenni!

Tedd könnyebbé a lélegzést!

Megnehezíti a nyugodt pihenést, ha be van dugulva az orrod. Inhalálj, vegyél néha egy forró fürdőt, alváshoz pedig párnára tedd a fejed!

Figyelj oda, mit eszel!

A friss gyümölcsök és zöldségek fontos vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek erősítik az immunrendszert a vírus elleni küzdelemben. Különösen jó választás ilyenkor a citrusfélék, a savanyú káposzta, a cékla is. A húsleves köztudottan segíthet a tüneteket felszámolni. Vírus- és baktériumölő hatása miatt pedig bevetheted a fokhagymát is. Ilyenkor legjobb nyersen fogyasztani, használd ki, hogy úgysem mész társaságba!